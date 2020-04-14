Политики комментируют ситуацию после решения КС о законе кабмина

В правящей коалиции считают, что инициаторы запросов в Конституционный суд действуют против интересов граждан, в ответ власть обвиняют в "очернении" оппозиции.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Молдавские политики активно обсуждают ситуацию после решения Конституционного суда, который признал несоответствующим Основному закону пакет мер, принятых правительством под свою ответственность. КС посчитал, что процедура принятия на себя ответственности была нарушена кабмином.

Закон о поддержке предпринимателей и населения в условиях режима ЧП был оспорен в КС оппозицией. Речь идет о целом ряде запросов, которые направили в суд депутаты Сергей Литвиненко и Вероника Рошка (фракция партии PAS), Андриан Канду и Сергей Сырбу (группа "Pro Moldova"), Дину Плынгэу (фракция партии PPDA), а также независимый депутат Александр Олейник.

ПСРМ считает, что в проигрыше остались граждане

Официально партии не комментируют решения Конституционного суда. Вместе с тем, в прессе и в социальных сетях политики возлагают друг на друга ответственность за срыв решений, призванных помочь предпринимателям Молдовы в трудной ситуации.

Так, представители Партии социалистов в парламенте обвинили оппозицию в игнорировании интересов граждан Молдовы.

Выиграли оппозиционные партии, "но проиграли граждане Республики Молдова. Теперь правительству предстоит определить другую возможность представить решения по этим и по другим вопросам", — написал в Facebook председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Майя Санду заявила, что оппозицию "хотят очернить"

Лидер партии PAS Майя Санду написала в Facebook, что несколько социально-экономических мер, включенных в этот закон, уже были приняты Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Принятие правительством ответственности перед парламентом она назвала "политической игрой", которая призвана "очернить оппозицию".

Санду также заявила, что PAS готова поддержать любые меры, предпринимаемые правительством, "которые действительно будут поддерживать население и экономических агентов во время кризиса".

В PPDA говорят о готовности к дискуссиям

Вице-председатель партии PPDA Александр Слусарь в своем комментарии в социальной сети заявил, что "Конституционный суд напомнил всем — Молдова является парламентской республикой, и никто никогда не должен пересекать красные линии".

Теперь правительство должно прийти в парламент с новыми аргументами, считает Слусарь. Он также отметил, что "никто не собирается оспаривать" чрезвычайные меры кабмина по поддержке населения и бизнеса, "хотя они и являются фрагментарными и недостаточными".

Правительство вновь утвердит поправки к госбюджету

Вместе с тем кабмин не отказывается от намерения принять поправки, оспоренные оппозицией.

Уже на этой неделе правительство утвердит проект поправок к госбюджету для выделения дополнительных средств сфере здравоохранения и соцзащиты. Об этом в соцсетях написал председатель кабмина Ион Кику.

"Меры, включенные в закон, которые не могут быть утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям, будут повторно одобрены правительством на этой неделе", - написал премьер.

Правительство утвердит проект поправок к госбюджету. Они предусматривают выделение дополнительных средств системе здравоохранения, соцзащиты и меры по поддержке бизнеса.

Речь идет о сокращении ставки НДС для сектора HoReCa, устранении двойного налогообложения производителей, поставляющих товары в магазины duty free и ряде других мер. В частности, правительство намерено ввести налог в размере 50 процентов на сбор в 9 евро, действующий в аэропорту Кишинева.

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