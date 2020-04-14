Скоро Молдова может получить от России кредитный транш в 200 миллионов евро

Президент Игорь Додон сообщил о том, что соглашение на уровне правительств двух государств может быть подписано уже в среду.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Первый транш кредита в 500 миллионов евро Молдова может получить совсем скоро, дело – лишь за малым, стороны должны подписать соответствующее соглашение, а парламент республики ратифицировать его. Об этом глава государства сообщил в прямом эфире одной из молдавских аналитических телепередач.

“В прошлом году я обсудил с президентом России Путиным предоставление кредита Молдове в 500 миллионов евро. Первый транш в 200 миллионов евро был включен в госбюджет России на текущий год. На прошлой неделе в четверг на заседании правительства России по распоряжению премьер-министра Мишустина министерству финансов поручено подписать соглашение между Молдовой и РФ”, - уточнил Додон.

От имени Молдовы этот документ подпишет посол нашей страны в России Андрей Негуца.

“Сегодня в течение дня были согласованы последние детали этого соглашения. Надеюсь, что в среду его удастся подписать”, - заявил президент.

Первая часть денег из России может быть перечислена Молдове сразу после того, как парламент ратифицирует соответствующий документ. Деньги поступят в госбюджет Молдовы, а правительство может распорядиться этими финансами по своему усмотрению – таковы результаты договоренностей с российской стороной.

Кредит будет предоставлен под 2 процента годовых с возможностью его погашения в течение 10 лет.

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