22:57 14 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Флаги Молдовы и России.

Скоро Молдова может получить от России кредитный транш в 200 миллионов евро

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
Получить короткую ссылку
90 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200414/29886498/skoro-moldova-mozhet-poluchit-ot-rossii-kredit-v-200-millionov-evro.html

Президент Игорь Додон сообщил о том, что соглашение на уровне правительств двух государств может быть подписано уже в среду.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Первый транш кредита в 500 миллионов евро Молдова может получить совсем скоро, дело – лишь за малым, стороны должны подписать соответствующее соглашение, а парламент республики ратифицировать его. Об этом глава государства сообщил в прямом эфире одной из молдавских аналитических телепередач.

Международный аэропорт Кишинева во время чрезвычайного положения из-за коронавируса
© Sputnik / Алена Матвеева
Путь на родину: еще 180 граждан Молдовы вернулись домой из России

“В прошлом году я обсудил с президентом России Путиным предоставление кредита Молдове в 500 миллионов евро. Первый транш в 200 миллионов евро был включен в госбюджет России на текущий год. На прошлой неделе в четверг на заседании правительства России по распоряжению премьер-министра Мишустина министерству финансов поручено подписать соглашение между Молдовой и РФ”, - уточнил Додон.

От имени Молдовы этот документ подпишет посол нашей страны в России Андрей Негуца.

“Сегодня в течение дня были согласованы последние детали этого соглашения. Надеюсь, что в среду его удастся подписать”, - заявил президент.

Первая часть денег из России может быть перечислена Молдове сразу после того, как парламент ратифицирует соответствующий документ. Деньги поступят в госбюджет Молдовы, а правительство может распорядиться этими финансами по своему усмотрению – таковы результаты договоренностей с российской стороной.

Кредит будет предоставлен под 2 процента годовых с возможностью его погашения в течение 10 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон с Васнецовым обсудили гумпомощь России, кредит и возврат граждан домой
Правительство берет крупный кредит: на что нужны десятки миллионов евро
Додон сообщил о готовящихся изменениях в госбюджет и российском кредите
Теги:
Молдова, Россия, кредит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться