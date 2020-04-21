Премьер рассказал, выплатят ли в Молдове зарплаты и пенсии

По итогам совместного заседания с президентом страны Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной премьер-министр Ион Кику рассказал о текущем положении дел в экономике и внешней финансовой помощи, оказываемой республике.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. На фоне спекуляций, допускаемых некоторыми политиками о том, что правительство не сможет выплачивать в кризисной ситуации, вызванной вспышкой коронавируса, зарплаты и пенсии, премьер-министр Ион Кику вышел с иной информацией. Глава кабинета министров подчеркнул, что повода для беспокойства нет, а правительство выполнит все выплаты, которые своевременно должны получать жители страны – бюджетники, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и другие категории населения.

"На уровне правительства мы выполнили все финансовые требования в апреле. С середины марта по сей день удалось собрать более одного миллиарда леев в виде налогов и таможенных пошлин. В апреле и мае правительство выполнит свои обязательства по выплатам зарплат пенсий, социальных пособий”, - уточнил Кику. © Sputnik / Алексей Даничев Власти ограничили доступ в село Брынзень в связи с коронавирусом

Более того, премьер обратил внимание на кредиты, поступающие в республику из-за рубежа. Особо отметил глава кабмина первый транш российского кредита – 200 миллионов евро, которые правительство РФ предоставляет Молдове на 10 лет.

"В минувшую пятницу был подписан договор с Россией о предоставлении первого транша в размере 200 миллионов евро. На заседании во вторник правительство Молдовы утвердит эту договоренность с российской стороной, затем документ следует ратифицировать парламенту республики", - подчеркнул премьер.

Также Кику напомнил о том, что в пятницу, 17 апреля, представители миссии МВФ приняли решение о выделении правительству страны кредита в 235 миллионов долларов. Эти средства, по словам Кику, будут направлены на помощь бюджету для минимизации рисков для национальной экономики.

На данном этапе ведутся переговоры с руководством Европейского Союза по части выполнения правительством страны требований для возобновления макрофинансовой помощи Молдове – об этом также сообщил премьер по итогам совместного заседания с президентом страны и спикером парламента.

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