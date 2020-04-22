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Мост через Днестр.

Тирасполь на телефонной связи с Москвой: обсудили перспективы формата "5+2"

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (827)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200422/29977880/tiraspol-na-telefonnoy-svyazi-s-moskvoy-obsudili-perspektivy-formata-52.html

Разговор состоялся между политическим представителем в переговорах от приднестровской стороны и послом по особым поручениям МИД России.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Тирасполь и Москва не видят предпосылок для проведения очередного заседания в международном формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Об этом говорилось в телефонном разговоре главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева.

"Собеседники отметили отсутствие организационных предпосылок для проведения очередного заседания до момента завершения карантинных мероприятий", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

При этом стороны условились приложить максимальные усилия для скорейшей встречи в этом международном формате после улучшения ситуации в борьбе с коронавирусом для того, чтобы вернуться к плановой работе по исполнению всего объема ранее достигнутых договоренностей.

Исслендование.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Почему в Приднестровье допускают, что число зараженных COVID-19 вырастет

Игнатьев выразил признательность российской стороне за существенную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Приднестровье, включая безвозмездную передачу 5000 тестов на определение заболевания вирусом COVID-19 и соответствующих реагентов.

Собеседники подробно обсудили предпринимаемые приднестровской стороной меры по сдерживанию вируса нового типа, а также ситуацию в переговорном процессе. Игнатьев уделил особое внимание проблематике импорта лекарств, иных грузов, сохраняющихся банковских ограничений.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (827)

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Теги:
Тирасполь, формат 5+2, Приднестровье


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