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Игорь Додон

Громкая кадровая перестановка - Додон прокомментировал смену главы КС

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200423/29996232/gromkaya-kadrovaya-perestanovka-ks-moldovy-vozglavila-domnika-manole.html

В четверг вечером стало известно, что Конституционный суд возглавляет уже не Владимир Цуркан, в инстанции произошли перевыборы.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон назвал перестановки в Конституционном суде "внутренним делом" инстанции. 

Ранее в четверг стало известно, что был снят с должности глава Конституционного суда Владимир Цуркан. Председателем была назначена судья  Домника Маноле.

Глава республики подчеркнул, что политического давления на КС нет и быть не может. 

"Политический контроль над Конституционным судом никто не может установить, если мы заметим, что кто-то попытается это сделать, будут предприняты серьезные меры", - заявил Додон в эфире телеканала НТВ Молдова.

Цуркан руководил КС с лета прошлого года. Ранее, после утверждения в должности, в эфире радиостудии Sputnik Молдова он заявлял о том, что задача нового состава КС – восстановить доверие к инстанции.
Экс-председатель КС Александру Тэнасе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тэнасе о постановлении КС: оно будет иметь далеко идущие последствия

Цуркан в августе минувшего года отметил, что также судьи пришли к общему мнению о том, что в рамках деятельности Конституционного суда будет строго соблюдаться не только действующее законодательство Республики Молдова, но и клятва, которую они давали на церемонии введения в должность.

Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были - постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.<

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Теги:
Домника Маноле, председатель, конституционный суд


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