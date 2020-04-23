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Igor Dodon

Досрочные выборы и выплаты населению: Додон - о важных вопросах для страны

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200423/29996581/dosrochnye-vybory-i-vyplaty-naseleniyu-dodon-o-vazhnykh-dlya-strany-voprosakh.html

Глава государства, выступая в эфире одного из частных телеканалов, проанализировал важные вопросы для Молдовы и уточнил, удается ли власти справляться с кризисными ситуациями в экономике.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Оппоненты нынешнего правящего большинства - представители правых, прозападных партий надеялись, что Молдова не получит финансовую помощь в период кризисных ситуаций вызванных пандемией COVID-19 и отразившихся на национальной экономике. Об этом в эфире телеканала НТВ Молдова заявил президент республики Игорь Додон. 

"Наши оппоненты очень надеялись, что мы не получим финансовой поддержки из-за рубежа. Они вообще действуют по принципу: чем хуже для страны, тем лучше для них. Оппоненты надеялись на этот сценарий и на досрочные парламентские выборы", - сказал глава государства.
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Додон уточнил - проводить досрочные парламентские выборы в стране сейчас несвоевременно, поскольку сначала необходимо привлечь инвестиции в экономику страны, предпринять меры, направленные на поддержку реального сектора - экономических агентов, представляющих различные отрасли бизнеса страны, обеспечить в дальнейшем своевременные и бесперебойные перечисления зарплат, пенсий, социальных пособий. 

"Мы получили кредит и от России, и от Международного валютного фонда. Но, если бы Россия не предоставила средства, Запад бы тоже вряд ли их выделил", - отметил президент. 

Озвучил Додон сценарий, при котором досрочные парламентские выборы, о которых говорят часто в стане оппозиции, будут туманной перспективой. 

"Если у нас будет стабильное парламентское большинство, нам удастся избежать досрочных парламентских выборов. На данный момент, на фоне кризиса с пандемией коронавируса, и финансового кризиса, Молдове не нужны досрочные парламентские выборы", - уверен глава государства. 
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Затронул он и тему своевременных выплат пенсий, социальных пособий и зарплат. Додон поспешил успокоить граждан страны, уточнив, что процесс будет происходить в ближайшие месяцы в штатном режиме. Экономические средства, о выделении которых из-за рубежа удалось договориться руководству страны, станут надежным фундаментом и для поддержания экономики, и для минимизации рисков для экономических агентов. 

"Нам повезло, что в нынешней кризисной ситуацией страной руководит правительство Иона Кику. Это - профессиональное и технократическое правительство. В таких условиях кабмину удается исправно обеспечивать сбор налогов и пошлин, поступления в бюджет необходимых средств", - сказал президент. 

Что касаестя анонсированных оппозиционными политиками акций протеста, Додон уточнил, что власти не допустят дестабилизации ситуации в стране, а в условиях карантина и чрезвычайного положения, массовые собрания запрещены, как таковые. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
досрочные выборы, выплаты, пенсии, зарплаты, Додон


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