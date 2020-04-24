Домника Маноле: КС не допустит вмешательства в свою деятельность

Новый председатель Конституционного суда заявила, что решения инстанции не могут обсуждаться в частном порядке ни одним из членов суда.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Конституционный суд выполняет свою миссию по обеспечению верховенства Конституции и не допустит вмешательства в дела суда со стороны властей или политических сил. Об этом заявила новый председатель КС Домника Маноле на первом брифинге после своего избрания на этот пост.

"Обращаюсь к лицам из высшего руководства страны, к представителям публичных властей и политических партий с призывом отказаться от попыток рекомендовать решения судьям, звонить им по телефону", - сказала Маноле.

По словам председателя Конституционного суда, для правового государства очень опасно, когда в адрес актов, принятых Конституционным судом или в отношении самого КС звучит публичная критика. "Акты Конституционного суда являются окончательными и не подлежат обжалованию", - заявила Маноле.

Глава КС подчеркнула, что Конституционный суд транспарентен в своей деятельности и никакие вопросы не могут обсуждаться с судьями в частном порядке.

"Дискуссии и вопросы любого рода в отношении деятельности Конституционного суда должны обсуждаться исключительно в помещении КС и с участием всего состава судей. Любые частные дискуссии "на полях" документов, принятых КС, категорически исключены", - заявила Маноле.

В завершение брифинга Маноле заявила, что настоящий состав суда намерен восстановить доверие граждан к Конституционному суду и будет строго соблюдать положения Конституции, принимая решения в соответствии с Основным законом, на принципах демократии и правового государства.

Игорь Додон: политического давления на КС нет и быть не может

Ранее президент Молдовы Игорь Додон назвал перестановки в Конституционном суде "внутренним делом" инстанции.

Глава республики подчеркнул, что политического давления на КС нет и быть не может.

"Политический контроль над Конституционным судом никто не может установить, если мы заметим, что кто-то попытается это сделать, будут предприняты серьезные меры", - заявил Додон в эфире телеканала НТВ Молдова.

Как Домника Маноле стала председателем КС

В четверг, 23 апреля, на сайте Конституционного суда появилось сообщение, что главе Конституционного суда Владимиру Цуркану выдвинут вотум недоверия.

"Конституционный суд 23 апреля постановил, что Владимир Цуркан смещается с должности председателя КС, поскольку ему выдвинут вотум недоверия", - говорилось в сообщении.

Место Цуркана заняла судья Домника Маноле. С инициативой рассмотреть вопрос смещения Цуркана с должности председателя КС выступили его коллеги Николай Рошка и Люба Шова.

Вечером того же дня Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией о выделении правительству Молдовы кредита в размере 200 миллионов евро, принятый в парламенте депутатами от правящей коалиции.

Ранее Домника Маноле обращалась в КС с запросом о пересмотре решений о выборах Владимира Цуркана главой суда. Однако КС отклонил запрос Маноле, посчитав, что обстоятельства, на которые она ссылается, не могут изменить суть принятых решений.

Домника Маноле была назначена на должность судьи Конституционного суда постановлением парламента от 16 августа 2019 года. Новый состав КС был назначен после ухода в отставку всего состава судей в конце июня прошлого же года по требованию правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвинило Конституционный cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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Маноле получила известность после того, как в 2016 году по ходатайству и.о. генпрокурора Эдуарда Харужена Высший совет магистратуры разрешил уголовное преследование в отношении Маноле, которая в то время занимала пост судьи Апелляционной палаты.

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