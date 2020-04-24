Президенты Молдовы и Литвы провели встречу в режиме онлайн

Главы государств обсудили предстоящую подготовку к саммиту Восточного партнерства, который должен состояться в июне 2020 года.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и президент Литовской Республики Гитанас Науседа провели встречу в режиме онлайн по видеосвязи.

Главы государств обменялись мнениями о подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства. В этом контексте президент Молдовы заявил о необходимости объединить усилия государств Восточного партнерства и Европейского союза для углубления диалога и реализации реформ.

Игорь Додон выразил надежду, что Вильнюс и далее будет поддерживать Кишинев в рамках Восточного партнерства. Вместе с тем президент РМ подтвердил приверженность руководства Молдовы проведению взвешенной внешней политики, которая предполагает развитие эффективных партнерских отношений со странами как на Западе, так и на Востоке. Глава государства отметил, что власти Молдовы намерены и далее предпринимать усилия для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и других международных соглашений.

Президент РМ поблагодарил своего литовского коллегу за помощь в возвращении домой граждан Молдовы в период карантина, а также за решение правительства Литвы о выделении финансовой помощи для приобретения медицинских материалов и оборудования.

Ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС распределит 140 миллионов евро в виде помощи шести странам, принимающим участие в Восточном партнерстве.

На саммите не ожидается прорыва

Очередной саммит Восточного партнерства запланирован на 18 июня и должен пройти в Брюсселе. В связи с эпидемией коронавируса ранее обсуждалась возможность его проведения в формате видео-конференции.

Эксперты не ожидают от будущего саммита прорывных решений и считают, что кризис в Восточном партнерстве, связанный с неясностью перспектив этой организации, не был преодолен. За время, прошедшее с предыдущего, юбилейного саммита, посвященного 10-летней годовщине ВП, проект не получил нового импульса в плане углубления интеграционных процессов, считают политологи.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, об исчерпании потенциала Восточного партнерства свидетельствует тот факт, что несмотря на круглую дату, в мае 2019 года на юбилейном саммите в Брюсселе на уровне глав государств были представлены только Азербайджан и Украина. Помимо снижения общего уровня представительства, саммит завершился без совместной декларации.

Обозначившийся кризис в организации связан с неясностью, которая возникла в рамках целей и задач Восточного партнерства в ходе изменения геополитической обстановки, считают эксперты. Восточное партнерство создавалось как инструмент для усиления влияния Евросоюза на западную группу стран СНГ и Южный Кавказ, отмечал научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Однако отсутствие перспектив вступления в Европейский союз, на которые надеялись в странах-участницах Восточного партнерства, а также смещение акцентов экономической интеграции на двусторонние соглашения об ассоциации между ЕС и государствами ВП, в значительной степени содействовали замедлению активности в рамках организации.

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Об отсутствии видимого экономического эффекта говорит и молдавский эксперт в сфере экономики Галина Шеларь. По ее мнению, проект за все время своего существования никак не повлиял на молдавскую экономику, а экспорт в Европу, который установился еще до появления "Восточного партнерства", отмечается постоянством.

Что такое Восточное партнерство

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины.

Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

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