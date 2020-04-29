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Флаги Молдовы и России

Москва и Кишинев подписали план консультаций между МИД России и МИДЕИ Молдовы

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200429/30067860/Moskva-i-Kishinev-podpisali-plan-konsultatsiy-mezhdu-MID-Rossii-i-MIDEI-Moldovy.html

В российском министерстве иностранных дел рассказали, что включает в себя подписанный сторонами план.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Москва и Кишинев подписали в дистанционном формате план консультаций между МИД России и министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы на 2020-2021 годы. Об этом сообщается на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

Этому предшествовал телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и послом Молдовы в Андреем Негуца. Стороны обсудили некоторые актуальные вопросы российско-молдавского сотрудничества, включая взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной пандемией, сообщили в российском МИД.

"По итогам разговора подписан в дистанционном режиме согласованный ранее по дипломатическим каналам План консультаций между министерством иностранных дел РФ и министерством иностранных дел и европейской интеграции РМ на 2020-2021 годы", – подчеркнули в ведомстве.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
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Документ, как пояснили в структуре, предусматривает проведение консультаций по вопросам российско-молдавских отношений, дипломатической недвижимости, инвентаризации двусторонней договорно-правовой базы, информационного обеспечения внешнеполитической деятельности, взаимодействия в рамках СНГ и по консульской проблематике.

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