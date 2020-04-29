Глава МИД Румынии прибывает с рабочим визитом в Молдову

В молдавском внешнеполитическом ведомстве рассказали о программе поездки главы румынской дипломатии в республику.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску прибывает в четверг, 30 апреля, с рабочим визитом в Молдову. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) республики.

"Программа визита включает встречи с премьером Ионом Кику и главой МИДЕИ Олегом Цуля. Планируется рассмотреть перспективы развития молдавско-румынских отношений в плане стратегического партнерства между двумя странами, а также сотрудничество в управлении ситуации, связанной с COVID-19", - отметили в министерстве.

Кроме того, глава румынской дипломатии примет участие в церемонии презентации команды врачей из Румынии, которые прибыли в Молдову, чтобы поддержать медицинский персонал в борьбе с коронавирусом нового типа.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест направит в Молдову группу врачей и партию медикаментов из собственного госрезерва, чтобы помочь властям республики в борьбе с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровело - тысяча 114 пациентов, а 111 человек скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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