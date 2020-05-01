Исход продолжается: еще один депутат покинул ДПМ и ее парламентскую фракцию

К группе из семерых парламентариев во главе с Андрианом Канду примкнул еще один народный избранник, представлявший партию молдавских демократов.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Руксанда Главан объявила о выходе из Демократической партии Молдовы, а также о том, что покидает состав фракции политформирования в высшем законодательном органе Молдовы. Политик решила присоединиться к парламентской группе Pro Moldova из бывших демократов во главе с Андрианом Канду. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

© Photo : Facebook / Ruxanda Glavan Заявление Руксанды Главан о выходе из фракции и партии демократов.

"Пришло время покинуть ДП! В течение некоторого времени я испытывала глубокое чувство отчуждения от всего, что означает Демпартия. Я хочу иметь свободу бороться за свои идеи", - отметила политик.

По ее словам, она "устала от публичных заявлений о внутренней демократии, которые не имеют ничего общего с реальностью, от принуждения и цензуры во имя партийного патриотизма, а также небольших групп, которые принимают решения для всех и продают их как консенсус фракции".

"Выхожу из партии и покидаю парламентскую фракцию. Осознаю, что для того, чтобы добиться чего-то конкретного в парламенте необходимо поддержать команду, поэтому решила, что продолжу свою деятельность с моими бывшими коллегами, которые сформировали парламентскую группу Pro Moldova. Желаю мужества моим коллегам, еще находящимся в ДПМ, которые, точно знаю, чувствуют и думают так же, как и я", - отметила Главан.

Семеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь, ранее объявили о своем выходе из фракции ДПМ и партии. Бывший спикер заявил, что новая парламентская группа будет поддерживать инициативы блока ACUM.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней остался 21 депутат.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.

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