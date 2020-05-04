Игорь Додон провел по видеосвязи дискуссию с Александром Лукашенко

Президенты Молдовы и Белоруссии обсудили борьбу с коронавирусом, празднование 75-летия Победы и подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с президентом БеларусАи Александром Лукашенко. Главы государств подняли широкий круг вопросов, касающихся двусторонних связей и международного сотрудничества.

Молдавский и белорусский лидеры обсудили меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом нового типа. Игорь Додон высоко оценил деятельность белорусских коллег в этом отношении и поблагодарил за предложение совершить обмен опытом между врачами Молдовы и Беларуси.

Также президенты обменялись информацией о мероприятиях, которые будут организованы в обеих странах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Рассказал, что в связи с пандемией коронавируса в Молдове масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, будут перенесены на 24 августа – день освобождения нашей страны от фашизма. В то же время был впечатлен тем фактом, что в Беларуси Парад Победы состоится 9 Мая при соблюдении всех норм безопасности", - заявил Додон, комментируя беседу с Лукашенко.

Главы молдавского и белорусского государств обсудили также ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, намеченного на 19 мая в Минске.

Президент Молдовы отметил, что при необходимости готов приехать в столицу Беларуси. Додон отметил, что по его инициативе в Минске был воздвигнут памятник нашему соотечественнику, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Открытие памятника приурочено к 75-летию Великой Победы.

Память о Солтысе: молдавский герой вернулся на Родину горстью земли>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova