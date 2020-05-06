Новый поворот или очередной сюрприз: что ждет семейство молдавских демократов

Может ли кризис в Демократической партии Молдовы привести к досрочным парламентским выборам, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) переживает непростые времена. Зима для них закончилась расколом - семейство демократов покинула группа депутатов во главе с экс-спикером парламента Андрианом Канду. Ощущение дежавю было испытано и несколько дней назад, когда из демократических рядов вышла депутат Руксанда Главан. Сразу после этого ДПМ стали пророчить еще один раскол, который поставит под удар парламентскую коалицию и сможет спровоцировать досрочные выборы в высший законодательный орган страны. Что происходит с молдавскими демократами, может ли смениться верхушка ДПМ, и при каких обстоятельствах в Молдове вероятны досрочные парламентские выборы, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Настроения в демократических рядах

После заявления Главан об уходе из ДПМ, которое она подала 1 мая, новость о заседании фракции Демпартии восприняли, как решающий момент для политформирования – "пан или пропал". Либо демократы выходят из кризиса, либо начинают в прямом смысле медленно идти ко дну.

Дискуссии оказались долгими. Подытоживая их, лидер Демпартии Павел Филип отметил, что обсуждалась как ситуация внутри самой партии, так и уход некоторых коллег из политформирования.

"Конечно, мы сделали нужные выводы. Важной темой была наша работа в этой правящей коалиции, наши отношения с партнерами, потому что всем понятно, что мы абсолютно разные", — сказал глава ДПМ.

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Филип заявил, что по некоторым темам мнения разделились, но в итоге депутаты пришли к консенсусу и будут "более активными в парламентской деятельности и этой коалиции". Он также добавил, что демократы не хотят досрочных выборов в парламент страны.

Позже политформирование опубликовало заявление, в котором сказано, что оно не потерпит вмешательства извне в деятельность партии.

Что происходит в семье молдавских демократов?

Как считает политолог Игорь Волницкий, не секрет, что ситуация внутри Демпартии была крайне напряженной в последние месяцы. "Не думаю, что заседание, которое прошло в понедельник, решило все вопросы", - сказал аналитик в интервью радиостудии Sputnik.

По его словам, есть старые проблемы между внутрипартийными группами, и эти проблемы тянутся еще со времен, когда политформированием руководил Владимир Плахотнюк, который бежал летом прошлого года из Молдовы. После его ухода с поста лидера партии, как считает собеседник, в какой-то мере каждый высказал недовольство, накопАившееся за годы, каждый так или иначе озвучил свои предпочтения. Поэтому, уточняет аналитик, и ожидалось, что произойдет несколько расколов. Первый из них – это выход группы депутатов во главе с Андрианом Канду и создание парламентской группы Pro-Moldova. Предполагалось, что и после прошедшего в понедельник заседания демократов последует новый раскол в ДПМ. Однако пока этого не произошло.

Лидер фракции ДПМ в парламенте Дмитрий Дьяков считает, что в Молдове сложилась плохая традиция - политический туризм.

"Честно скажу, мне это не нравится. И мне это не нравилось, в том числе, когда это происходило в пользу партии, которую я представляю", - сказал он в эфире одного из частных телеканалов.

Политик предположил, что теми изменениями, которые происходят с Демократической партией, занимаются те, кто формировал списки депутатов фракции. На вопрос о том, причастен ли к этим процессам экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, Дьяков отметил, что вряд ли без него происходит эта политическая деятельность.

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"Предполагаю, что господин Плахотнюк хочет когда-нибудь вернуться в Молдову. Не думаю, что Андриан Канду по личной инициативе решил создать партию…", - сказал Дьяков.

От нового раскола в Демпартии до досрочных выборов…

По мнению Волницкого, если в семье молдавских демократов произойдет еще один раскол, то риск будет для парламентской коалиции и политической поддержки, которая есть у правительства Кику. Эксперт не исключает, что "развод" в семье молдавских демократов может привести к отставке кабмина и досрочным парламентским выборам.

"Демпартия не готова к этим выборам. Не исключено, что ДПМ не попадет в парламент в случае их организации. Возможно, депутаты фракции этой партии поняли, что лучше прислушиваться к инстинкту самосохранения, придерживаться общих интересов, которые у них сейчас есть, и ни в коем случае не провоцировать досрочные парламентские выборы", - сказал аналитик.

В каком случае могут произойти досрочные выборы?

На вопрос о том, успокоились ли настроения внутри семьи молдавских демократов, Волницкий ответил, что в ближайшее время дела снова перейдут в нежелательное для демократов русло.

"Есть обиды, которые не могут так просто пройти... Если им удастся сохранить спокойствие внутри партии в течение нескольких недель, то даже если последует какой-то раскол в июне, это не приведет к досрочным выборам", - считает собеседник.

Согласно Конституции, за шесть месяцев до истечения мандата президента глава республики уже не может распускать парламент.

"Нынешний президент страны Игорь Додон 23 июня вступает в эти шесть месяцев до истечения мандата, так как он заступил в эту должность 23 декабря 2016 года", - добавил Волницкий.

То есть, как пояснил политолог, теоретически, чтобы президент Молдовы до 23 июня мог распустить парламент и запустить процесс досрочных выборов, должен еще произойти ряд обязательных юридических процедур – отставка правительства, провальные две попытки утверждения нового кабинета министров (при этом каждому кандидату, предложенному на пост премьера, дается по 15 дней на подготовку программы и состава своей команды). То есть в целом на всю процедуру по закону отведено 45 дней.

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Мнения экспертов по поводу этих сроков разделились. Некоторые говорят, что если правительство не отправить в отставку до 9 мая, то вариант с досрочными выборами можно уже на рассматривать. Другие утверждают, что если каждый из предложенных кандидатов на пост премьера не будет использовать максимальные сроки в 15 дней для подготовки программы правительства, и обе попытки утверждения правительства провалятся, то вопрос о роспуске законодательного органа может стоять до конца мая.

"Если раскола в ДПМ не произойдет до начала июня, то досрочные выборы в этом году уже точно не состоятся", - считает Волницкий.

На вопрос о том, могут ли демократы лишиться в ближайшее время еще нескольких депутатов, собеседник отметил, что это вполне возможно. "Тут надо понимать, что Демпартия подвергается давлению не только внутри политформирования (из-за на личных обид и недовольства), но и извне… И некоторые депутаты, которые твердо стояли на своих позициях, могут сдаться. Но вопрос не в том, может ли кто-то покинуть ДПМ, а сколько депутатов уйдет и когда", - сказал аналитик.

Если, к примеру, восемь парламентариев решат покинуть партию до конца мая, то это уже ситуация, которая может иметь политические последствия на уровне всей страны, поясняет эксперт. Если столько же или даже больше депутатов уйдет после крайнего срока в июне, то это уже - другое дело.

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В то же время эксперт исключил возможность создания коалиции между партиями PAS Майи Санду, "Платформы "DA" Андрея Нэстасе, "Партии "Шор" и парламентской группы Андриана Канду Pro-Moldova.

"Они могут отправить правительство Кику в отставку, но не представляю, как они смогут проголосовать за другой кабмин. Это поставит крест на любом из лидеров проевропейских правых сил в борьбе за кресло президента Молдовы", - считает Волницкий.

Может ли произойти смена руководства в ДПМ?

Политолог Корнелиу Чуря считает, что, скорее всего, на встрече демократов вовсе не поднимался вопрос смены руководителя партии.

"Думаю, господин Филип услышал некоторые упреки и был вынужден отреагировать на них", - отметил политолог.

По словам эксперта, "обвинения" объяснимы. Так как, пояснил аналитик, упреки могут исходить с одной стороны от тех, кто выступает за более тесное сотрудничество с социалистами, а с другой – от тех, кто считает, что ДПМ слишком тесно сблизились с ПСРМ.

"Господин Филип находится посередине этих настроений, и ему сложно обходить все эти подводные камни, потому что у него много текущих дел в партии. Есть претензии и с одной, и с другой стороны, но Филип справляется. И его окончательные выводы были довольно оптимистичными", - добавил Чуря.

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У Демпартии по итогам выборов в феврале 2019 года было 30 парламентариев в 101-местном законодательном органе, сейчас во фракции остался 21 депутат.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.

Вопрос об отставке главы ДПМ с поста руководителя партии не поднимался на последнем заседании политформирования.

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