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Выборы по пропорциональной системе: КС выступил с объяснением

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200507/30163887/kogda-vstupaet-v-polnuyu-silu-proporcionalnaya-sistema-dovody-ks.html

Конституционный суд постановил, что парламенту, как главному законодательному органу страны, принадлежит исключительное право определять механизм избирательный системы.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. После 17 августа 2020 года - спустя год после вступления в силу поправок к Кодексу о выборах - любые парламентские выборы будут проходить по пропорциональной системе. Об этом гласит решение КС, которое было принято в четверг.

Суд постановил, что парламенту, как главному законодательному органу страны, принадлежит исключительное право определять механизм избирательный системы - это вопрос политического выбора.

"Тот или иной вариант схемы выборов, а также его закрепление в законодательстве зависит от социально-политической ситуации в стране и уровня развития политической системы", - гласит постановление.

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Вместе с тем, суд отметил, что политический выбор парламента не может противоречить духу и положениям Конституции и должен соответствовать принципам доступности, ясности и предсказуемости закона. Судьи считают, что изменение системы не может быть следствием политического компромисса, а должно быть результатом широкого консенсуса. "Только таким образом можно добиться легитимности и признания системы власти", - отметили в КС.

Также в Конституционном суде подчеркнули, что новый механизм может быть внедрен только в том случае, если норма вступила в силу не менее, чем за год до организации избирательного процесса.

"Положения Конституции не запрещают проведение досрочных выборов по правилам иной избирательной системы, нежели та, что использовалась при очередных. Но только в том случае, если новые нормы вступили в силу как минимум за год до выборного процесса", - гласит решение КС.

Обращение депутатов в Конституционный суд

В октябре 2020 года молдавские депутаты от блока ACUM Сергей Литвиненко и Александр Слусарь, а также Василий Боля от Партии социалистов обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить, по какой избирательной системе могут пройти досрочные парламентские выборы, если они будут объявлены.

Дело в том, что 17 августа 2019 года вступили в силу поправки в законодательство страны, которые предусматривают аннулирование смешанной системы голосования и возвращение к пропорциональной.

"Необходимость интерпретации статьи 72 п.3 Конституции не предполагает, что подписавшие это обращение депутаты и партии, в которые они входят, готовятся к досрочным парламентским выборам", - говорилось в запросе депутатов.

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Роспуск парламента и назначение выборов, как подчеркнули авторы обращения в КС, могут быть объявлены, в том числе в условиях и при обстоятельствах, предусмотренных Высшим законом. Трактовка, по их мнению, нужна была "для обеспечения предсказуемости электорального процесса и его нормативной базы" – "граждане Молдовы, а также политики, избирательные органы и в целом общество должны знать "правила игры".

Изменение избирательной системы и выборы

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.

Так, 24 февраля 2019 года граждане Молдовы впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%. В августе 2019 года социалисты и акумовцы проголосовали в парламенте за отмену смешанной избирательной системы.

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