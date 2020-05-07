Президент Молдовы рассказал, чем могут обернуться стране досрочные выборы

Глава республики отметил, что будет делать все возможное, чтобы не допустить политический кризис и проведения досрочных выборов в законодательный орган страны.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что стране не нужны досрочные парламентские выборы. В случае их организации, политический кризис присоединится к другим проблемам, с которыми уже сталкивается республика, – пандемический и экономический кризис, засуха.

После 17 августа 2020 года (спустя год после вступления в силу поправок к Кодексу о выборах) любые парламентские выборы будут проходить по пропорциональной системе. Такое решение огласил в четверг Конституционный суд Молдовы.

"Напомню, что на этом настаивали и депутаты социалисты, в том числе я подписал ту декларацию прошлого года с нашими тогдашними партнерами по коалиции. То есть, если досрочные выборы и будут, то они пройдут по пропорциональной системе", - заявил в четверг журналистам Додон.

Что касается проведения досрочного голосования, то, как отметил президент Молдовы, его позиция остается прежней.

"Буду делать все возможное, как глава республики, чтобы в этом году прошли президентские выборы, как и планировалось. И чтобы не было нового политического кризиса – досрочных парламентских выборов. Досрочные выборы означают падение правительства и нестабильную ситуацию минимум на полгода", - сказал он.

По его мнению, в условиях пандемии, экономического кризиса и засухи в Молдове, если "добавить еще и политический кризис, то это будет ошибкой".

"Но если кто-то хочет взять на себя ответственность за это из оппозиции или из наших партнеров по коалиции из ДПМ, то пускай берут. Если не будет парламентского большинства, то будут досрочные выборы… Как президент, буду делать все возможное, чтобы не допустить политический кризис", - заключил он.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova