Сразу несколько депутатов покинули ряды Демпартии Молдовы

Ровно неделю назад - в пятницу, 1 мая, о выходе из Демпартии и присоединении к группе Канду объявила депутат Руксанда Главан, а сейчас еще четверо парламентариев заявили о том же.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Елена Бакалу и Олег Сырбу объявили о выходе из Демократической партии Молдовы, а также о том, что покидают состав фракции политформирования в высшем законодательном органе Молдовы. Политики решили присоединиться к парламентской группе Pro Moldova из бывших демократов во главе с Андрианом Канду. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

"После обсуждений, состоявшихся на последнем заседании фракции Демпартии, я наконец поняла, что мы больше не команда, способная противостоять последним вызовам, и внутренняя борьба ведет к распаду этой политической партии", - отметила Иванова.

По ее словам, "вместе с коллегой Владимиром Витюком решили ответить на призыв бывшего коллеги Андриана Канду о необходимости усиления парламентской оппозиции на основе блока национальной солидарности".

"Таким образом, чтобы совместно достичь вышеупомянутого, депутаты парламента Владимир Витюк и Виолетта Иванов заявляют о выходе из парламентского большинства, из парламентской фракции и из Демократической партии Молдовы", - отметила Иванова.

В заявлении указано, что политики решили присоединиться к парламентской группе Pro Moldova.

"Заявляю, что с сегодняшнего дня покидаю парламентское большинство, фракцию и Демократическую партию Молдовы. В целях решения совместно поставленных задач присоединяюсь к группе Pro Moldova и платформе единства и солидарности", - отметила Бакалу.

Также о выходе из фракции ДПМ объявил Олег Сырбу, опубликовавший на своей странице соответствующее заявление.

Ровно неделю назад - в пятницу, 1 мая, о выходе из Демпартии и присоединении к группе Канду объявила депутат Руксанда Главан. Ранее шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь, объявили о своем выходе из фракции ДПМ и партии. Бывший спикер заявил, что новая парламентская группа будет поддерживать инициативы блока ACUM. Позже к этой же группе присоединился депутат Георге Брашовски.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 17 депутатов.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.

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