Президент рассказал, при каком варианте готов распустить парламент Молдовы

Глава республики прокомментировал уход еще четверых депутатов из фракции молдавских демократов, рассказал о судьбе парламентского большинства и перспективе досрочных выборов в законодательный орган.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если исход из Демпартии будет продолжаться, то это приведет к досрочным парламентским выборам. Об этом он заявил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

Комментируя выход из парламентского большинства, фракции и Демпартии еще четверых депутатов, глава республики отметил, что "внутренние дискуссии в ДПМ, которые продолжаются в течение нескольких месяцев, - это их дела".

"Меня меньше всего должно интересовать, что происходит внутри ДПМ, они команда, они партия, которая должна решить, чего хочет дальше. Мы предоставили им возможность стать членами парламентского большинства... Им предстоит решить, смогут ли они удержать достаточное число депутатов для парламентского большинства с ПСРМ", - сказал Додон.

Если у демократов не будет достаточно мандатов, чтобы поддержать парламентское большинство и правительство, то, как отметил президент, очевидно, что коалиции не будет. Кабмин при этом перейдет в статус миноритарного, либо же в парламенте проголосуют за новое правительство.

"Решение - за демократами. Каковы сценарии? Первый – это достаточное количество депутатов для поддержки большинства ПСРМ – ДПМ и правительства Иона Кику. Много разговоров о том, сколько должно быть парламентариев. Согласно Конституции, должен быть минимум 51 депутат. Но этого минимума достаточно для функционирования правительства", - пояснил Додон.

Второй сценарий, по словам президента, подразумевает дальнейший уход депутатов из Демпартии и нехватку голосов для обеспечения парламентского большинства и поддержки правительства.

"В этом случае есть две-три опции. Во-первых, миноритарное правительство. Это значит, что нет парламентского большинства, а когда кабмин представляет законопроект, то обсуждает его с каждой фракцией. Во-вторых, 51-52-53 депутата из других партий выражают вотум недоверия кабмину. В этом случае они регистрируют его, голосуют за отставку, и начитается период нестабильности, который может привести или к формированию нового правительства, или к досрочным выборам в парламент", - сказал президент.

По мнению Додона, "те, кто начал все эти передвижения извне/внутри страны, хотят дестабилизации".

"Какова вероятность голосования за вотум недоверия и утверждение нового правительства? Если уход из ДПМ продолжится, то, скорее всего, это приведет к досрочным выборам. Или правым партиям, в частности, Майе Санду, придется садиться за стол переговоров с (Иланом) Шором, (Андрианом) Канду и теми, кто уходит от демократов", - отметил Додон.

Другой вариант, как отметил глава республики, это, если Майя Санду согласится на досрочные выборы.

"Если уйдут еще депутаты из ДПМ, то вижу единственное правильное решение - досрочные выборы, если не будет стабильного парламентского большинства из партий, а не из перебежчиков. Я не приму парламентское большинство, сформированное из "политических туристов". Коалиция формируется из партий, которые прошли в парламент", - подчеркнул президент.

По словам Додона, в ситуации, когда нет партий, которые могут сформировать парламентское большинство, лучше распустить парламент и провести досрочные выборы в законодательный орган вместе с президентскими.

"Конечно, лучше избежать досрочных выборов, потому что это дестабилизация. Но если депутаты покупаются направо и налево, то зачем нам такие парламентарии? Идем на досрочные выборы, после которых в парламент попадет две большие партии – социалистов и Майи Санду, а остальные будут заниматься политикой вне парламента", - заключил Додон.

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