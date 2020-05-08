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Представители партии Шор в парламенте

Партия "Шор" заявила о намерении объединить силы с Pro Moldova

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (157)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200508/30178345/partiya-shor-zayavila-o-namerenii-obyedinit-sily-s-pro-moldova.html

Политическое формирование, возглавляемое Иланом Шором, заявило о готовности поддержать парламентскую группу Андриана Канду.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Партия "Шор" заявила о намерении объединить усилия с формированием Pro Moldova — группой депутатов во главе с Андрианом Канду, отколовшихся от фракции ДПМ в парламенте.

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Политическая партия "Шор" приветствует призыв депутата Андриана Канду о создании антиправительственного блока и заявляет о вхождении в эту структуру", - говорится в заявлении политформирования.

Партия "Шор" заявила, что "в сложившейся ситуации политические конфликты между оппозиционными силами, политические обиды и разочарования нужно оставить в стороне" и призвала "все силы демократической оппозиции" присоединиться к новой структуре.

Партия "Шор" представлена в парламенте семью депутатами.

Ранее депутат Андриан Канду опубликовал на своей странице в Facebook заявление группы "Pro Moldova", которая призывает оппозиционные партии сформировать единый блок.

Реакция Игоря Додона

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с реакцией на последние события, которые произошли на политической сцене.

"Какова вероятность голосования за вотум недоверия и утверждение нового правительства? Если уход из ДПМ продолжится, то, скорее всего, это приведет к досрочным выборам. Или правым партиям, в частности, Майе Санду, придется садиться за стол переговоров с (Иланом) Шором, (Андрианом) Канду и теми, кто уходит от демократов", - отметил Додон в очередном выпуске программы "Президент отвечает".

По словам Додона, если возникнет ситуация, когда в парламенте не окажется партий, способных сформировать большинство, возрастает вероятность роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган вместе с президентскими.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (157)

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Теги:
Партия Шора


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