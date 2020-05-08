Глава Демпартии Молдовы прокомментировал переход еще 4 депутатов в Pro Moldova

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип заявил, что желает сделать ДПМ здоровым политформированием с честными людьми. Так он прокомментировал переход в пятницу еще четверых депутатов, представлявших ДПМ, в блок Pro Moldova.
"Демократическая партия проходит через процесс трансформации. Руководство политформирования вместе с местными лидерами партии и территориальным организациями стремится сделать ДПМ подлинной политической партией, в которой нет места финансовым интересам и политической коррупции. К сожалению, некоторые коллеги мечтают о прошлом Демпартии, и сегодня они решили присоединиться к нему", - отметил Филип.
По его словам, еще раз подтверждается, что в местной политике сила в деньгах.
"По-прежнему твердо привержен желанию сделать ДПМ здоровой партией с честными людьми, и я знаю, что у нас все получится", - заключил лидер демократов.
У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 17 депутатов.
Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.
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