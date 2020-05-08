Эксперт: очевидно желание действующей власти продолжить переговоры с Россией

В радиостудии Sputnik Молдова эксперты обсудили политическую ситуацию в контексте решения Конституционного суда относительно российского кредита и выхода нескольких депутатов парламента из правящей коалиции.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Решение Конституционного суда объявить неконституционным кредитное соглашение на сумму 200 миллионов евро между Республикой Молдова и Российской Федерацией и выход четырех депутатов от Демократической партии прокомментировали для Sputnik Молдова экономист Роман Киркэ и депутат парламента из группы "Pro Moldova" Серджиу Сырбу.

Политики не пожелали прийти к примирению

По мнению Романа Киркэ, власти Молдовы намерены продолжить переговоры о кредите с Российской Федерацией, так как эти средства критически важны для Молдовы в условиях экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.

"Я вижу желание нынешнего правительства продолжить переговоры, даже если есть риск, что Конституционный суд снова их остановит", - заявил эксперт.

По мнению экономиста, политическая борьба негативно сказывается на экономической ситуации в Молдове.

"Политические силы не имеют времени и желания найти примирение в период пандемии, хотя в некоторых других странах даже непримиримые соперники нашли в себе смелость разработать общую дорожную карту", - сказал Киркэ.

Сырбу: хотим, чтобы кредит РФ был оформлен в соответствии с процедурами

Депутат парламентской группы "Pro Moldova" Серджиу Сырбу по телефону заявил в эфире радио Sputnik Молдова, что группа депутатов, которую он представляет, не выступает против займа у Российской Федерации, однако требует, чтобы это соглашение было приведено в соответствие с юридическими процедурами.

"Правительство должно пересмотреть это соглашение, но очень прозрачно, в соответствии с юридическими процедурами и в интересах граждан Республики Молдова, потому что мы не против займа. И мы не против Российской Федерации", - заявил Сырбу.

Депутат раскритиковал заявления руководства Демократической партии относительно выхода четырех депутатов из парламентской фракции ДПМ.

"Комментарии Демократической партии выглядят смешными и даже странными. Вы можете обвинить одного человека или двух, но нельзя скрыть кризис, который переживает Демократическая партия. Понятно, что ДПМ поглощается ПСРМ, происходит внутренняя борьба. Но вместо того, чтобы искать решения этих проблем, они обвиняют кого-то другого в собственных неудачах. Это означает банкротство этой политической партии, и я с сожалением говорю об этом", - сказал Сырбу.

Депутат не исключил переформатирования существующего парламентского большинства.

"Есть все шансы, что в будущем произойдет реконфигурация парламентского большинства. Это еще предстоит увидеть в следующем периоде", - добавил депутат группы "Pro Moldova".

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