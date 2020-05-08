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Владимир Воронин

Воронин заявил о планах покинуть руководство ПКРМ: кому он передаст партию

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200508/30181768/voronin-zayavil-o-planakh-pokinut-rukovodstvo-pcrm-komu-on-peredast-partiyu.html

Лидер молдавских коммунистов сообщил, что осенью состоится Конгресс партии, на котором он планирует заявить о своей отставке с поста главы политформирования.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Глава Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин заявил о намерении подать в отставку с поста руководителя политформирования. Об этом, как отметил политик, он намерен объявить на Конгрессе ПКРМ, который запланирован на ноябрь 2020 года.

"Пришло время. Должен подумать и о чем-то другом... Обращусь к коллегами, думаю, что уже заслуживаю", - сказал Воронин, выступая в  эфире телеканала ТВ.  

На вопрос о том, есть ли у него преемник, лидер молдавских коммунистов сообщил, что решение будет принято по итогам консультаций с коллегами. Однако он отметил, что возглавит политформирование человек из партии.

Владимир Воронин
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава ПКРМ добавил, что вряд ли согласится и на пост почетного председателя политформирования.

В этому году Владимиру Воронину исполнится 79 лет. С 1994 года он возглавляет ПКРМ.

В 1998 избрал депутатом парламента, а 4 апреля 2001 года стал президентом Республики Молдова. На этом посту он оставался вплоть до апреля 2009-го. В мае того же года его избрали председателем парламента по совместительству с исполняющим обязанности главы республики. Спустя несколько месяцев он сложил с себя президентские полномочия.

Был депутатом парламента до 28 февраля 2019 года. На последних парламентских выборах ПКРМ не удалось преодолеть необходимый порог для того, чтобы войти в законодательный орган республики.

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