Додон предложил провести выборы президента Молдовы 1 ноября

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что решил предложить парламентскому большинству провести выборы главы республики 1 ноября. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник по итогам заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.
"Чтобы исключить различные домыслы и спекуляции решил предложить парламенту утвердить решением законодательного органа дату 1 ноября днем президентских выборов. Напомню, что выборы могут пройти в период 23 октября - 23 ноября. Предлагаю парламентскому большинству на следующем заседании утвердить дату президентских выборов на 1 ноября", - отметил Додон.
Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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