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Администрация президента Молдовы

Додон предложил провести выборы президента Молдовы 1 ноября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (62)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200511/30209529/dodon-predlozhil-provesti-vybory-prezidenta-moldova-1-noyabrya.html

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что решил предложить парламентскому большинству провести выборы главы республики 1 ноября. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник по итогам заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.

"Чтобы исключить различные домыслы и спекуляции решил предложить парламенту утвердить решением законодательного органа дату 1 ноября днем президентских выборов. Напомню, что выборы могут пройти в период 23 октября - 23 ноября. Предлагаю парламентскому большинству на следующем заседании утвердить дату президентских выборов на 1 ноября", - отметил Додон.

Ion Jigău
© Sputnik / Osmatesco
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Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (62)

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