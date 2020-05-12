Нет состава преступления: с депутата Сергея Сырбу сняты подозрения

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Уголовное дело, возбужденное органами прокуратуры Молдовы в отношении депутата Сергея Сырбу, недавно вышедшего из фракции Демократической партии, прекращено из-за "отсутствия состава преступления". Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
"В Прокуратуре по борьбе с коррупцией приняли такое решение, основываясь на выводах, что в его действиях нет состава преступления", - отметили в ведомстве.© Sputnik / Rodion Proca
Уголовное преследование в отношении Сырбу было начато 28 октября 2019 года на основании жалобы, поданной другим парламентарием, сообщившим, что его пытались подкупить для выхода из партии, в которой он состоит.
Согласно действующему законодательству, решение Прокуратуры по борьбе с коррупцией, может быть обжаловано в суде истцом - депутатом, который обратился с соответствующим запросом осенью минувшего года.
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