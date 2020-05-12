12:32 12 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.89
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.67
Поиск
Заседание парламента. Архивное фото

Нет состава преступления: с депутата Сергея Сырбу сняты подозрения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
129 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200512/30221628/ne-khvatilo-dokazatelstv-s-deputata-sergeya-syrbu-snyaty-podozreniya.html

В отношении депутата молдавского парламента Сергея Сырбу больше не ведется уголовное преследование, следственные органы не нашли доказательств причастности парламентария к делу о пассивной коррупции.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Уголовное дело, возбужденное органами прокуратуры Молдовы в отношении депутата Сергея Сырбу, недавно вышедшего из фракции Демократической партии, прекращено из-за "отсутствия состава преступления". Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"В Прокуратуре по борьбе с коррупцией приняли такое решение, основываясь на выводах, что в его действиях нет состава преступления", - отметили в ведомстве.
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: что ждет Демпартию после раскола

Уголовное преследование в отношении Сырбу было начато 28 октября 2019 года на основании жалобы, поданной другим парламентарием, сообщившим, что его пытались подкупить для выхода из партии, в которой он состоит. 

Согласно действующему законодательству, решение Прокуратуры по борьбе с коррупцией, может быть обжаловано в суде истцом - депутатом, который обратился с соответствующим запросом осенью минувшего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Глава Демпартии Молдовы прокомментировал переход еще 4 депутатов в Pro Moldova
Сразу несколько депутатов покинули ряды Демпартии Молдовы
Теги:
дело, коррупция, Сергей Сырбу, прокуратура, обвинения


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
COVID-19 ударил по военной верхушке США: заболевание подозревают у командира Национальной гвардии
Коронавирус наносит удар за ударом по вооруженным силам США - видео
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться