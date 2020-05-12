Опрос: 71% граждан Молдовы выступает против досрочных парламентских выборов

Социсследование показало, как население Молдовы относится к досрочным парламентским выборам, кто из политиков пользуется высоким доверием жителей республики, и какой расклад сил мог быть в высшем законодательном органе, если бы выборы прошли уже в ближайшие выходные.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. По данным опроса Ассоциации социологов и демографов Молдовы, проведенного с 1 по 7 мая, 71% респондентов выступает против проведения досрочных парламентских выборов в 2020 году. Поддерживают подобный сценарий только 14%, еще 15% не определились или отказались ответить на заданный вопрос.

Согласно итогам исследования, 34% опрошенных интересуются политикой, для 40% малоинтересна политическая жизнь страны, 11% активно ею интересуются, а еще 11% - не интересуются политикой вообще.

Рейтинг доверия политиков

Лидером рейтинга, согласно опросу, стал президент страны Игорь Додон – у него 36,8% сторонников среди опрошенных, лидеру PAS Майе Санду доверяют 15,1% респондентов, премьеру Иону Кику – 14%, столичному градоначальнику Иону Чебану – 8%, главе Демпартии Павлу Филипу – 6,6%, спикеру Зинаиде Гречаной – 6%. Остальные набрали менее 6% голосов.

Никому не доверяют 10% опрошенных.

Выборы в парламент

Если бы выборы в парламент страны состоялись в ближайшее воскресенье, то, согласно данным опроса, в голосовании приняли бы участие лишь 58% граждан, скорее всего, участвовали бы в выборах 25% респондентов, вероятнее всего не пришли бы на участки – 9%, и точно не голосовали бы 5% жителей страны.

Кроме того, исследование показало, что 21% респондентов пока не определился, какую партию поддержать на выборах.

В то же время Партия социалистов получила бы на выборах 33,9% голосов. Партия "Действие и солидарность" набрала бы 15,3% голосов респондентов, Демократическая партия Молдовы - 6,1%.

Выборы президента

Если бы в следующее воскресенье состоялись прямые выборы президента Молдовы, то 38,5% опрошенных проголосовали бы за Игоря Додона, 16,2% отдали бы голос Майе Санду, 6,7% – Андрею Нэстасе, 5,9% – Ренато Усатому, 3,7% – Павлу Филипу, 3,1% – Иону Кику.

При этом, около 12% опрошенных еще не определились с выбором, а 7% – отметили, что не будут участвовать в выборах.

Социологическое исследование "Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19", инициированное и проведенное Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, отражает взаимозависимость экономических, политических и социальных процессов в Молдове. Опрос был проведен по телефону с 1 по 7 мая 2020 года, в нем приняли участие тысяча 141 человек из 418 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет порядка 3%.

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