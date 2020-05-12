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Флаги государств СНГ

Что заявил глава МИДЕИ Молдовы на Совете министров иностранных дел СНГ

МПА СНГ
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200512/30224967/chto-zayavil-glava-midei-moldova-na-sovete-ministrov-inostrannykh-del-sng.html

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств впервые прошло в режиме видеоконференции: среди обсужденных вопросов - сотрудничество стран СНГ в гуманитарной сфере.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Молдовы Олег Цуля принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, оно прошло в формате видеоконференции.

Флаги государств СНГ
© Photo : CIS website
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В пресс-службе Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы сообщили, что участники заседания обменялись мнениями по поводу актуальных вопросов в повестке сотрудничества в рамках СНГ, включая взаимодействие МИД в контексте мер по борьбе с распространением коронавируса. "Большая часть вопросов, включенных в повестку, касалась сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере", - отметили в МИДЕИ.

Цуля в своем выступлении акцентировал внимание на приоритете экономического сотрудничества на пространстве СНГ, а также на обеспечении эффективного функционирования зоны свободной торговли, устранении барьеров и ограничений во взаимной торговле, использовании энергетического потенциала и транспорта.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ в режиме видеоконференции
© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ в режиме видеоконференции

Следующее заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ состоится в октябре 2020 года.

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