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Партия социалистов.

Депутат-социалист отказался от своего мандата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (159)
56000
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200513/30231462/deputat-sotsialist-otkazalsya-ot-svoego-mandata.html

Народный избранник прошел в парламент по общенациональному округу от ПСРМ. Его место займет следующий депутат, фигурирующий в списках Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Депутат-социалист Олег Тетеря отказался от мандата народного избранника с 12 мая текущего года. Соответствующий проект решения был зарегистрирован в парламенте во вторник.

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Настоящим, согласно ст.69 Конституции (…) довожу до вашего сведения, что отказываюсь от мандата депутата парламента РМ с 12 мая текущего года", - гласит текст заявления.

Далее отставку народного избранника должен утвердить пленум парламента. Следующим в главный законодательный орган страны должен пройти, если исходить из предвыборных списков ПСРМ, кандидат Николае Паскару.

Вместе с тем, по словам депутата-социалиста Корнелиу Фуркулицэ, Тетеря сложил свой мандат в связи с тем, что он был назначен на должность, несовместимую с должностью народного избранника.

"Мандат отойдет следующему кандидату по спискам ПСРМ Николае Паскару. Надеемся, что он будет утвержден в ближайшие дни, чтобы к следующему заседанию он официально вступил в должность депутата", - отметил Фуркулицэ.

К настоящему моменту расклад сил в парламенте выглядит следующим образом: крупнейшей фракцией остается ПСРМ, у нее 37 мандатов, далее следует фракция Демпартии - 17 депутатов, тройку замыкает фракция PAS с 14 депутатами.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (159)

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