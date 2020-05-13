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Экс-глава КС: каковы обязанности президента в случае отставки кабмина Кику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200513/30232826/eks-glava-cc-kakovy-obyazannosti-prezidenta-v-sluchae-otstavki-kabmina-chicu.html

Бывший глава Конституционного суда Молдовы рассказал о том, что произойдет, если правительство Иона Кику отправят в отставку.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В случае отставки правительства Иона Кику и формирования нового парламентского большинства главе государства предстоит назначить кандидатуру премьера, предложенную этим большинством. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе в комментарии радиостудии Sputnik.

lexandru Tănase
© Sputnik /
Александр Тэнасе

По его словам, президент вправе один раз отклонить кандидатуру, предложенную парламентским большинством.

"Если это большинство настаивает на том же претенденте, то глава республики обязан назначить его. Когда говорим о сформированном большинстве, это необязательно означает, что должна быть коалиция, альянс или политическая форма союза между членами парламента. Должно быть необходимое число голосов для утверждения нового правительства", - считает Тэнасе.

В случае отставки правительства, как пояснил собеседник, парламент направит в администрацию президента документ, где будет обозначено, что нижеподписавшиеся (группа депутатов) готовы утвердить правительство и предоставить политическую поддержку выдвинутому на пост премьера кандидату. Глава государства, как отметил Тэнасе, не имеет права игнорировать это решение, потому что в парламентской республике, коей является Молдова, президент не может навязывать свою волю и не имеет права игнорировать желание законодательного органа.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Если в парламенте будет сформировано новое большинство, способное утвердить новое правительство, то президент в конечном счете будет обязан подписать указ о назначении кандидата, которого ему предложат", - сказал Тэнасе.

Многие эксперты считают, что Молдова может столкнуться с политическим кризисом после того, как сразу несколько депутатов-демократов решили покинуть фракцию Демпартии и, соответственно, парламентское большинство. У ПСРМ и ДПМ на данный момент 54 мандата в 101-местном парламенте.

Как заявлял ранее президент Молдовы Игорь Додон, если исход из Демпартии продолжится, то стране, вероятнее всего, не миновать досрочных парламентских выборов.

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