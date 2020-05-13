Экс-глава КС: каковы обязанности президента в случае отставки кабмина Кику

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В случае отставки правительства Иона Кику и формирования нового парламентского большинства главе государства предстоит назначить кандидатуру премьера, предложенную этим большинством. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе в комментарии радиостудии Sputnik.
По его словам, президент вправе один раз отклонить кандидатуру, предложенную парламентским большинством.
"Если это большинство настаивает на том же претенденте, то глава республики обязан назначить его. Когда говорим о сформированном большинстве, это необязательно означает, что должна быть коалиция, альянс или политическая форма союза между членами парламента. Должно быть необходимое число голосов для утверждения нового правительства", - считает Тэнасе.
В случае отставки правительства, как пояснил собеседник, парламент направит в администрацию президента документ, где будет обозначено, что нижеподписавшиеся (группа депутатов) готовы утвердить правительство и предоставить политическую поддержку выдвинутому на пост премьера кандидату. Глава государства, как отметил Тэнасе, не имеет права игнорировать это решение, потому что в парламентской республике, коей является Молдова, президент не может навязывать свою волю и не имеет права игнорировать желание законодательного органа.
Многие эксперты считают, что Молдова может столкнуться с политическим кризисом после того, как сразу несколько депутатов-демократов решили покинуть фракцию Демпартии и, соответственно, парламентское большинство. У ПСРМ и ДПМ на данный момент 54 мандата в 101-местном парламенте.
Как заявлял ранее президент Молдовы Игорь Додон, если исход из Демпартии продолжится, то стране, вероятнее всего, не миновать досрочных парламентских выборов.
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