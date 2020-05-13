Противоречит Конституции: депутат предложил изменить Кодекс о выборах

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Законопроект, предусматривающий внесение поправок в Кодекс о выборах, депутат-социалист Василе Боля зарегистрировал во вторник.

Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету предложил признать утратившей силу ст. 123 (2) Кодекса о выборах. Эта норма предусматривает следующее:

"До признания полномочий кандидат, избранный президентом Молдовы, представляет Конституционному суду подтверждение того, что не является членом какой-либо политической партии и не занимает другой публичной или частной должности".

В пояснительной записке депутат указал, что соответствующая статья противоречит ст. 41 Конституции, которая предполагает, что граждане могут свободно объединяться в политические партии и иные общественно-политические организации.

Ранее фракция ПСРМ зарегистрировала проект решения об организации президентских выборов 1 ноября текущего года. Инициативу должны рассмотреть на пленарном заседании парламента.

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