Юркомиссия одобрила проект о проведении выборов президента 1 ноября

Юркомиссия поддержала проект о дате президентских выборов, теперь его предстоит утвердить пленуму парламента.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету дала положительное заключение инициативе о проведении президентских выборов 1 ноября текущего года. Соответствующую информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердил председатель комиссии Василе Боля.

По словам народного избранника, соответствующий проект утвердили большинством голосов депутаты-демократы и социалисты.

Ранее с предложением о назначении даты выборов на 1 ноября выступил президент Игорь Додон. Затем, в понедельник, фракция Партии социалистов зарегистрировала этот проект решения в высшем законодательном органе страны.

В пояснительной записке авторы нормы указали, что мандат действующего главы государства истекает 23 декабря текущего года.

"В этом смысле высшему законодательному органу республики предстоит установить дату выборов президента Молдовы. Предлагается, чтобы решением парламента день выборов был назначен на 1 ноября 2020 года", - сказано в документе.

Теперь проект решения предстоит утвердить пленуму парламента.

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