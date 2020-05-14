Правительству Кику 6 месяцев: что заявил о работе кабмина президент Молдовы

Глава республики и премьер выступили с обращением по случаю первых шести месяцев после формирования кабмина под руководством Кику.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В четверг, 14 мая, исполнилось ровно шесть месяцев с момента утверждения правительства под руководством Иона Кику. Команду кабинета министров поздравил президент Молдовы Игорь Додон.

Глава республики поблагодарил правительство "за достойную службу, профессионализм и устойчивость к неожиданным трудностям, с которыми им пришлось столкнуться".

"Не думаю, что какой-либо другой состав кабинета в любой другой формуле смог бы справиться настолько компетентно и эффективно с пандемией и экономическими вызовами, которые возникли у Молдовы в этом году", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, многие члены правительства работали практически без сна и отдыха, далеко от своих семей, подвергнувшись невиданным психологическим нагрузкам.

"Но они выстояли морально и спасли страну, удержав ее в равновесии, как эпидемиологической, так и экономической. Поэтому выражаю признательность членам правительства и горжусь тем, что этот период времени работал с ними бок о бок", - добавил президент.

Как отметил глава республики, "команда Иона Кику продемонстрировала упорство, максимальную ответственность и твердый характер и проявит это в дальнейшем, чтобы окончательно вытащить страну из кризиса, который ударил по всем нам".

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Глава правительства Ион Кику на своей странице в Facebook выразил благодарность гражданам, которые поддерживают кабмин в эти непростые времена.

"Хочу заверить, что правительственная команда, частью которой я являюсь, продолжит и дальше максимально ответственно управлять делами в стране и уважать наш народ", - сказал Кику.

Парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства под руководством Иона Кику 14 ноября 2019 года. За новый кабинет министров проголосовали 62 депутата от социалистов и демократов. В тот же день министры приняли присягу. Команда Кику сменила правительство Майи Санду, отправленного в отставку после того, как депутаты выразили вотум недоверия кабинету министров под ее руководством.

В марте 2020 года состав правительства Иона Кику обновился. Это произошло после того, как Партия социалистов Республики Молдова и Демпартия подписали соглашение о формировании нового парламентского большинства. В результате ПСРМ оставили за собой пять министерств - Минфин, Минюст, Минздрав, Минсельхоз, а также МВД. А демократам перешли МИДЕИ, Минобороны, Минобразования, Минэкономики, а также пост вице-премьера по реинтеграции.

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