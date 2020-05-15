Додон: многих депутатов призывали покинуть парламентское большинство

Глава государства в эфире еженедельного выпуска видеоблога "Президент отвечает" рассказал о внутриполитических событиях в стране и о том, как правоцентристские силы стремятся расшатать ситуацию.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил законодательно ввести ограничения для депутатов, которые уже после выборов намереваются перейти из одной фракции в другую. Об этом глава государства рассказал в эфире еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

Додон рассказал о трех политических сценариях для страны. Один из них - сохранение действующего парламентского большинства, второй - создание новой коалиции после того, как ряд парламентариев могут выйти из нынешней коалиции, третий - проведение в республике досрочных выборов в высший законодательный орган.

"Если из коалиции выйдут еще четыре или шесть депутатов, лучшим вариантом является проведение досрочных парламентских выборов. Но перед досрочными выборами в парламенте необходимо принять закон, который бы запрещал переход депутата из одной фракции в другую", - уточнил глава государства.

По информации, имеющейся у президента, целый ряд депутатов подвергались уговорам со стороны оппозиционных фракций покинуть правящее большинство. Додон также рассказал, что вечером в четверг у него состоялись консультации с фракцией Демократической партии о том, как сохранить существующую коалицию.

"Сейчас нет повода для беспокойства, в коалиции остается весомое большинство в 54-55 депутатов", - уточнил президент.

Напомним, что после того, как фракции Демпартии и ПСРМ подписали соглашение о создании социал-демократической парламентской платформы, которая взяла на себя ответственность за власть, из рядов ДПМ начали выходить некоторые депутаты.

Сначала ушел Андриан Канду (бывший спикер парламента), его примеру последовали еще пятеро депутатов, которые создали в высшем законодательном органе страны группу Pro Moldova. Недавно из фракции ДПМ вышли еще четыре парламентария.

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