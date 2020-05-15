Что будет с российским кредитом для Молдовы - президент ответил на вопрос

После громкого решения Конституционного суда Молдовы вопрос о практическом предоставлении правительству страны кредита от России буквально повис в воздухе, глава государства детально проанализировал эту ситуацию.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Правительству Молдовы предстоит провести повторные переговоры с российской стороной по условиям выделения кредита, который РФ намеревалась предоставить Молдове практически на льготных условиях - под 2 процента годовых. Об этом глава государства Игорь Додон рассказал в пятницу в эфире еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

"Будет разработан новый проект предоставления кредита. Молдавская сторона примет во внимание все дискуссии на эту тему, которые имели место в последние несколько недель. Ознакомим российских коллег с новыми предложениями молдавской стороны по предоставлению кредита", - рассказал Додон.

Президент уточнил: правительство Молдовы крайне нуждается в этих средствах, необходимых для ремонта дорог в республике. Часть российского кредита должна была пойти на реабилитацию трассы, соединяющей два районных центра страны - Чимишлию и Леова. Эту дорогу ни разу не ремонтировали за последние 30 лет, и она находится в крайне плачевном состоянии.

Президент упрекнул представителей правоцентристских сил в том, что они запутались в собственных амбициях, из-за чего страдают обычные люди, в данном случае - жители Чимишлийского и Левоского районов, вынужденные ездить по разбитой трассе.

"Нам понадобится, как минимум, месяц для того, чтобы провести с Россией повторные переговоры по кредиту. Пока мы его получим, пройдет еще несколько месяцев. Таким образом, жители двух районов, в лучшем случае, смогут ездить по отремонтированной дороге не раньше следующего года", - отметил президент.

Скандал с кредитом

Соглашение о займе у России парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила представительница Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Затем, 27 апреля, еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые оспорили законопроект о ратификации соглашения с Россией о займе, как это сделала ранее фракция PAS. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

Конституционный суд 7 мая удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Основному закону страны договор с Россией о кредитовании.

Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

Президент Молдовы Игорь Додон тогда отметил, что решение о неконституционности российского кредита, принятое КС, - крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые республика подписала или подпишет, в том числе политические соглашения.

Позиция России

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

Он отметил, что Россия действительно желала помочь Молдове. "Наше желание помочь близкой нам Молдове является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые - вероятно, не без подсказки извне - ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан", - добавил Руденко.

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