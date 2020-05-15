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Правосудие

Жесткая реакция: президент высказался о деятельности Конституционного суда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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37230
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200515/30259078/prezident-vyskazalsya-o-deyatelnosti-konstitutsionnogo-suda-moldova.html

Глава государства высказался о неоднозначности деятельности Конституционного суда Молдовы, а также о характере решений, принимаемых инстанцией.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Есть все предпосылки для того, чтобы предполагать, что Конституционный суд Молдовы может быть использован, как политический инструмент. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в рамках еженедельного видеоблога "Президент отвечает". 

"Я общался с рядом экспертов, с бывшими членами и руководителями Конституционного суда. Они высказывают одно и то же мнение: к сожалению, КС начинает заниматься той же деятельностью, которая была до июня прошлого года. Я не хочу никого обвинять, кому-то могут нравиться или нет решения КС. Конечно, коалиции не нравится решение по российскому кредиту", - заявил президент. 

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Додон уточнил: если Конституционный суд и дальше пойдет по такому сценарию, принимая решения с политическим подтекстом, недовольство народа республики будет очень велико. Президент предостерег судей инстанции от будущего вмешательства в демократический процесс в республике, в частности, от трактовки волеизъявления суверена.

"Меня часто люди в районах спрашивают о том, что при наличии президента, действующего парламентского большинства члены Конституционного суда полностью переворачивают ход дел в стране. Появляется вопрос: зачем нужен парламент, когда у кого-то "в кармане" есть несколько судей КС?", - подчеркнул Додон.

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Глава государства напомнил также о решении КС, принятом в июне прошлого года, когда в Молдове сменилось правящее большинство. Президент уточнил, что дело по тому эпизоду не закрыто по сей день. Додон заверил граждан, что расследование по этому инциденту будет доведено до конца.

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Теги:
заявление, Додон, Молдова, деятельность, конституционный суд


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