Жесткая реакция: президент высказался о деятельности Конституционного суда

Глава государства высказался о неоднозначности деятельности Конституционного суда Молдовы, а также о характере решений, принимаемых инстанцией.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Есть все предпосылки для того, чтобы предполагать, что Конституционный суд Молдовы может быть использован, как политический инструмент. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в рамках еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

"Я общался с рядом экспертов, с бывшими членами и руководителями Конституционного суда. Они высказывают одно и то же мнение: к сожалению, КС начинает заниматься той же деятельностью, которая была до июня прошлого года. Я не хочу никого обвинять, кому-то могут нравиться или нет решения КС. Конечно, коалиции не нравится решение по российскому кредиту", - заявил президент.

Додон уточнил: если Конституционный суд и дальше пойдет по такому сценарию, принимая решения с политическим подтекстом, недовольство народа республики будет очень велико. Президент предостерег судей инстанции от будущего вмешательства в демократический процесс в республике, в частности, от трактовки волеизъявления суверена.

"Меня часто люди в районах спрашивают о том, что при наличии президента, действующего парламентского большинства члены Конституционного суда полностью переворачивают ход дел в стране. Появляется вопрос: зачем нужен парламент, когда у кого-то "в кармане" есть несколько судей КС?", - подчеркнул Додон.

Судьи КС обозначили пределы своего иммунитета>>>

Глава государства напомнил также о решении КС, принятом в июне прошлого года, когда в Молдове сменилось правящее большинство. Президент уточнил, что дело по тому эпизоду не закрыто по сей день. Додон заверил граждан, что расследование по этому инциденту будет доведено до конца.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova