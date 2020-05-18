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Василий Бытка

Еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и присоединились к Pro Moldova

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (165)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200518/30283642/esche-dvoe-deputatov-vyshli-iz-fraktsii-Dempartii-i-prisoedinilis-k-Pro-Moldova.html

Парламентская группа Pro Moldova пополнилась еще двумя ушедшими от демократов депутатами и теперь насчитывает 12 человек.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и присоединились к парламентской группе Pro Moldova. Речь идет о Василие Бытка и Генадие Вердеше. Соответствующие запросы депутаты направили спикеру Зинаиде Гречаной, о чем сообщили на своих страницах в соцсети Facebook.

"Сегодня люди, представляющие Демократическую партию Молдовы, не находятся в политике, которую проводит ДПМ. Недовольство растет с каждым днем. Поэтому, начиная с этого дня, я, Василий Бытка, депутат парламента Молдовы, председатель территориальной организации Демпартии в Ниспоренах, объявляю о выходе из ДПМ и присоединении к группе Pro Moldova", - написал Бытка на своей странице в Facebook.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Заявление о своем выходе из состава парламентской фракции Демпартии опубликовал в соцсетях и Генадие Вердеш.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 15 депутатов. Больше всего представителей в парламенте текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов.

Первыми от партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем к ним присоединились в разное время депутаты, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу и Олег Сырбу.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (165)


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