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Глава ДПМ Павел Филип

Лидер молдавских демократов прокомментировал ситуацию в партии

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (165)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200518/30284457/lider-moldavskikh-demokratov-prokommentiroval-situatsiyu-v-partii.html

По мнению главы Демпартии Молдовы, руководимое им политформирование "находится под яростной атакой извне".

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Те, кто пытался захватить Демократическую партию Молдовы и потерпел неудачу, теперь пытаются ее уничтожить, но им это не удастся. Так прокомментировал выход еще двоих депутатов из партии и фракции ДПМ лидер политформирования Павел Филип.

"Сожалею об уходе моих коллег, которые не сопротивлялись низким методам убеждения, практикуемым группой Шор-Канду. Демократическая партия находится под яростной атакой извне. Те, кто пытался захватить партию и потерпел неудачу, теперь пытаются ее уничтожить. Но им это не удастся", - написал Филип на своей странице в Facebook.

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В понедельник еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и присоединились к парламентской группе Pro Moldova. Речь идет о Василие Бытка и Геннадии Вердеше. Соответствующие запросы депутаты направили спикеру Зинаиде Гречаной, о чем сообщили на своих страницах в соцсети Facebook.

Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем к ним присоединились в разное время парламентарии, которые также покинули ряды Демпартии: Георге Брашовски и Руксанда Главан.

А 8 мая из ДПМ вышли сразу четверо депутатов: Елена Бакалу и Олег Сырбу присоединились к Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк - к фракции партии "Шор".

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 15 депутатов. Больше всего представителей в парламенте текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Вместе они формируют парламентскую коалицию, которая состоит из 52 депутатов. Необходимый минимум, напомним, составляет 51 мандат.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (165)

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