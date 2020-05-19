Запрос в КС: можно ли проводить выборы президента и парламента одновременно

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. С запросом в Конституционный суд обратился депутат-социалист Василе Боля в среду. Он хочет уточнить возможно ли проведение в один день президентских и досрочных парламентских выборов.

"Мы хотим понять, во избежание гипотетического институционального кризиса, возможно ли одновременное проведение президентских выборов и досрочных парламентских выборов", - заявил Боля.

Депутат указал в запросе , что в соответствии с практикам КС запрет на роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства действует наряду с остальными конституционным положениям в качестве механизма уравновешивания ветвей власти: он никак не должен выступать катализатором межинституционального кризиса или конфликта между ветвями власти.

В этом смысле, продолжил заявитель, отсрочка роспуска парламента, в условиях, когда отставка депутатского корпуса уже является очевидной, лишена всякого смысла.

"Откладывание роспуска парламента, в условиях когда он больше не вправе формировать кабинет министров, ведет к усугублению институционального кризиса", - считает автор запроса.

Депутат утверждает, что право на роспуск парламента является конституционной прерогативой главы государства, для разрешения институциональных противоречий. В этом смысле механизм должен восприниматься, как инструмент противовеса, а не катализатор кризиса.

Вместе с тем, Боля указал, что проведение нескольких избирательных процессов является вполне допустимой практикой, согласно решению Конституционного суда. Народный избранник напомнил, что, к примеру, в 2019 году в Молдове одновременно состоялись парламентские выборы и референдум.

А 20 декабря 2019 года жители пригородов Кишинева (Кишиневский одномандатный округ №33) столкнулись с тем, что им предстояло проголосовать на 5 выборах - примара Кишинева, столичного муниципального совета, местного примрара, местного совета, а также на новых парламентских выборы.

Логика одновременного проведения нескольких избирательных процессов обусловлена материальными соображениями:

"Отдельное проведение в один год двух выборов провоцирует колоссальное давление на национальную экономику. Ведь, по данным Центральной избирательной комиссии, стоимость парламентских выборов составляет 110 миллионов леев, а президентских - 270 миллионов. Плюс, необходимо задействовать около 30 тысяч работников избирательных органов".

С другой стороны, в случае одновременного проведения двух разных избирательных процессов, бюджет может сэкономить на печати списков избирателей, человеческих ресурсах, информационных листовках.

В свете вышеуказанного, депутат считает, что проведение президентских и досрочных парламентских выборов в один день, в случае роспуска высшего законодательного собрания, является не просто возможным, но и обязательным.

В итоге Боля запросил в Конституционном суде толкование положения статей 78 и 85 Основного закона страны ввиду определения возможности одновременного проведения президентских и досрочных парламентских выборов, в случае роспуска главного законодательного органа страны в последние полгода мандата главы государства.

В чем актуальность запроса

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 52 народных избранников.

В случае если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, а сейчас их 49, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать свой кабинет министров. Но, если попытка назначения провалится, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состоятся досрочные выборы и не позднее чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

Однако разгорающийся политический кризис совпал с годом выборов главы государства, 23 декабря истекает мандат действующего президента Игоря Додона. Вместе с тем, 23 июля является крайним сроком отправки в отставку депутатского корпуса. Ведь действующие законодательство предусматривает, что "парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента"

Таким образом, вместе с политическим кризисом Молдове грозит также кризис институциональный.

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