Додон о политической ситуации в стране и экстрадиции Плахотнюка – подробности

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. На сегодняшний день в Молдове есть три большие политические группы – действующее парламентское большинство, представители двух правых партий во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе, а также группа представителей власти, которая управляла республикой до июня минувшего года, отметил в эфире одного из частных молдавских телеканалов президент страны Игорь Додон.

"До июня прошлого года в стране господствовал страх. Если бы мы с правыми не разыграли сценарий, как в прошлом году, мы бы от Плахотнюка не избавились. Понимая, что власти продвинулись по расследованию дела о концессии аэропорта, по расследованию кражи миллиарда, эта группа пытается взять реванш", - рассказал глава государства.

Ситуацию, происходящую на данный момент в республике, Додон назвал "опасной", уточнив, что силы, стремящиеся взять реванш, пытаются использовать правые парламентские партии для того, чтобы разрушить действующее большинство в высшем законодательном органе республике.

"Все только начинается, чем больше мы будет разбираться по делу об аэропорте и краже миллиарда, тем больше ответных действий от них последует в адрес президента", - рассказал глава государства.

Додон добавил, что в течение нескольких недель государство может начать управление Международным аэропортом Кишинева. Более того, президент сообщил о решимости генерального прокурора страны довести до логического конца расследование дел об отмывании денег и банковском мошенничестве.

"Украденное необходимо вернуть государству. Задача - вернуть аэропорт. Почему они так зашевелились? Они пытаются выиграть у нас время. Позиция Генпрокурора Молдовы, премьер-министра страны, президента – идти до конца в сложившейся ситуации", - сказал Додон.

У представителей группы депутатов, по его словам, три цели – отправить в отставку президента, генерального прокурора, кабинет министров. В таких условиях, уверен президент, основным страхом представителей группы, пытающейся взять реванш, становится экстрадиция Владимира Плахотнюка в Молдову.

Додон также сообщил, что, когда дело о "краже миллиарда" будет доведено до конца, не исключено, что американские власти могут экстрадировать бывшего лидера Демократической партии в Молдову.

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