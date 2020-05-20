Додон о целях, которые преследуют сторонники падения правительства Кику

Игорь Додон проанализировал политическую ситуацию в стране, а также рассказал жителям республики о целях группы депутатов, стремящихся отправить кабинет министров в отставку.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон написал в соцсети, что вряд ли другой состав правительства справился с кризисной ситуацией лучше, чем действующий. Своими мыслями президент поделился с подписчиками на личной страничке в Facebook.

"Даже наши оппоненты и скептики говорят: "вам повезло, что сейчас у власти этот кабинет министров, а не прошлый!", - уточнил Додон.

По его мнению, отправка правительства в отставку на фоне пандемии коронавируса, засухи, экономического кризиса не приведет ни к чему хорошему ни для страны, ни для ее граждан. © Sputnik / Osmatesco Андриан Канду рассказал кто и почему присоединяется к "Pro Moldova"

Желают падения правительства Кику, как уточнил Додон, те, кто рассчитывает на дестабилизацию в Молдове.

"Они хотят этого, чтобы был холод, голод и не было денег для выплаты пенсий и зарплат. Если они так этого хотят, пусть голосуют в парламенте, но и пусть возьмут на себя политическую ответственность за это и за судьбу людей в этой ситуации. А народ пусть знает этих "героев", - заявил президент.

Додон пообещал парламентской группе, которая стремится отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику, что он предпримет всё возможное, чтобы к власти в стране не пришли вновь те политические силы, которые руководили ею до июня минувшего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova