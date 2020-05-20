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Правительство Республики Молдова

Германия поможет Молдове экспертной поддержкой

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200520/30311147/germaniya-pomozhet-moldove-no-ne-dengami-a-sovetami.html

Кабинет министров Молдовы планирует заручиться содействием немецких специалистов в ряде важных для государства секторов развития.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило в среду план переговоров с руководством Германии о предоставлении республике помощи в размере в 8,6 миллиона евро.

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По словам главы министерства финансов Сергея Пушкуца, соглашение предусматривает оказание Молдове помощи немецкими специалистами в модернизации сферы публичных услуг, в борьбе с коррупцией, в консультировании по вопросам развития национальной экономики.

"Целью межправительственного соглашения являются экономическое развитие, повышение уровня жизни граждан и борьба с бедностью, вопросы социального характера, помощь в решении экологических проблем", - заявил глава Минфина. 

Чиновник также подчеркнул, что специалисты из Германии дадут консультации по вопросам развития демократических ценностей, эффективности экономического процесса, юстиции, ориентированной на гражданина и его интересы.

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Теги:
консультации, Молдова, Германия, помощь


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