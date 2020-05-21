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Заседание Парламента 06/03/2020

Депутаты платформы "DA" потребовали создать следственную комиссию в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200521/30317709/Deputaty-platformy-DA-potrebovali-sozdat-sledstvennuyu-komissiyu-v-parlamente.html

Часть депутатов от оппозиции требуют создать комиссию при высшем законодательном органе страны, они хотят проверить деятельность Игоря Додона на посту главы государства.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. В четверг перед началом заседания парламента Молдовы представители фракции Партии "Достоинство и правда" (Platforma "DA") потребовали создания новой следственной комиссии при высшем законодательном органе. Такое решение озвучили депутаты Александр Слусарь, Дину Плынгэу и Игорь Мунтяну.

Оппозиционные депутаты требуют проверить главу государства на неподкупность и дать ответ, имели ли место акты коррупции в ходе исполнения Додоном обязанностей президента. 

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Накануне сам Додон написал на своей странице в соцсети, что оппозиционные силы хотят дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове, выступая против президента и правительства во главе с Ионом Кику.

Ситуацию, происходящую на данный момент в республике, Додон назвал "опасной", уточнив, что силы, стремящиеся взять реванш, пытаются использовать правые парламентские партии для того, чтобы разрушить действующее большинство в высшем законодательном органе республике.

"Они хотят этого, чтобы был холод, голод и не было денег для выплаты пенсий и зарплат. Если они так этого хотят, пусть голосуют в парламенте, но и пусть возьмут на себя политическую ответственность за это и за судьбу людей в этой ситуации. А народ пусть знает этих "героев", - заявил президент.

"Все только начинается, чем больше мы будем разбираться по делу об аэропорте и краже миллиарда, тем больше ответных действий от них последует в адрес президента", - рассказал глава государства.
Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Додон ответил на "видеокомпромат" и обратился к Генпрокуратуре Молдовы

Президент ранее также подчеркнул, что видеоролик, появившийся в соцсетях, интерпретируется неверно и лживо.

У представителей группы депутатов, по его словам, три цели – отправить в отставку президента, генерального прокурора, кабинет министров. В таких условиях, уверен президент, основным страхом представителей группы, пытающейся взять реванш, становится экстрадиция Владимира Плахотнюка в Молдову.

Додон пообещал парламентской группе, которая стремится отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику, что он предпримет все возможное, чтобы к власти в стране не пришли вновь те политические силы, которые руководили ею до июня минувшего года.

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Теги:
парламент, требование, Платформа DA, депутаты


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