Пушков: в Молдове предпринимаются попытки разрушить правительство

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. В Молдове при поддержке западных кругов влияния предпринимаются попытки изменить соотношение политических сил. Об этом в четверг заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая на вопросы Sputnik Молдова.

"Что касается политической ситуации в Молдове, сейчас предпринимаются попытки разрушить коалиционное правительство. В том числе и для того, чтобы ослабить президента. Додон неугоден многим западным центрам влияния. Его считают слишком склонным к поддержанию хороших отношений с Россией. И в данном случае обрушение нынешнего правительства рассчитано на то, чтобы произошло изменение в соотношении политических сил в Молдове", - сказал сенатор.

При этом Пушков полагает, что резкого изменения соотношения сил в Молдове все же не случится. Как отметил сенатор, в республике есть те, кто выступает за прозападное направление, и те, кто желает не только хороших отношений с Западом, но и стремится к развитию отношений с Россией. "Этот раскол сохранится в той или иной форме", - считает Пушков.

Сенатор отметил, что уже довольно длительный период молдавские либеральные прозападные политики предпринимают попытки с помощью своих зарубежных партнеров изменить это соотношение сил, но ничего не получается.

"Посмотрите, что евроассоциация дала Молдове. Может быть, элите молдавской она что-то дала. Но Молдове, как стране, – ничего", - отметил Пушков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova