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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков

Пушков: в Молдове предпринимаются попытки разрушить правительство

© Sputnik / Владимир Трефилов
Политика
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41120
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200521/30320562/pushkov-v-moldove-predprinimayutsya-popytki-razrushit-pravitelstvo.html

Российский сенатор прокомментировал политическую ситуацию в Республике Молдова на пресс-конференции в Москве.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. В Молдове при поддержке западных кругов влияния предпринимаются попытки изменить соотношение политических сил. Об этом в четверг заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая на вопросы Sputnik Молдова.

"Что касается политической ситуации в Молдове, сейчас предпринимаются попытки разрушить коалиционное правительство. В том числе и для того, чтобы ослабить президента. Додон неугоден многим западным центрам влияния. Его считают слишком склонным к поддержанию хороших отношений с Россией. И в данном случае обрушение нынешнего правительства рассчитано на то, чтобы произошло изменение в соотношении политических сил в Молдове", - сказал сенатор.

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При этом Пушков полагает, что резкого изменения соотношения сил в Молдове все же не случится. Как отметил сенатор, в республике есть те, кто выступает за прозападное направление, и те, кто желает не только хороших отношений с Западом, но и стремится к развитию отношений с Россией. "Этот раскол сохранится в той или иной форме", - считает Пушков.

Сенатор отметил, что уже довольно длительный период молдавские либеральные прозападные политики предпринимают попытки с помощью своих зарубежных партнеров изменить это соотношение сил, но ничего не получается.

"Посмотрите, что евроассоциация дала Молдове. Может быть, элите молдавской она что-то дала. Но Молдове, как стране, – ничего", - отметил Пушков.

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Теги:
власть, Политика


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