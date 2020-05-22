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Фракция ДПМ

Фракция ДМП уйдет на самоизоляцию: заявления депутатов

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1139)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200522/30327399/fraktsiya-dpm-uydet-na-samoizolyatsiyu-zayavleniya-deputatov.html

Один из депутатов парламентской фракции Демократической партии сдал положительный тест на коронавирус. Какое решение в связи с этим приняли депутаты партии.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Депутаты фракции Демократической партии приняли решение побыть в самоизоляции после того, как у Евгения Никифорчука обнаружили COVID-19.

Евгений Никифорчук
© Sputnik / Rodion Proca
У депутата Евгения Никифорчука подтвердился коронавирус

Об этом заявил депутат демократ Николае Чубук в ходе программы Logica Puterii радиостудии Sputnik Молдова.

По словам Чубука, накануне подтверждения о заражении Никифорчука коронавирусом демократы провели заседание, где участвовал и он. Как уточнил Чубук, на тот момент Никифорчук не знал, что инфицирован, а этот факт стал известен на следующий день, когда уже шло пленарное заседание высшего законодательного органа республики.

"Начиная с этого дня, вся наша фракция отправится на самоизоляцию, согласно рекомендациям специалистов. В последующие дни мы тоже сдадим тест на коронавирус. Надо проявить ответственность, и если мы будем соблюдать все правила, то переживем эту ситуацию", - пояснил собеседник.

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Стоит отметить, что депутат не пришел в радиостудию, как это было запланировано ранее, а вышел в эфир по телефонной связи.

Напомним, что демократ Евгений Никифорчук заразился COVID-19. Эту информацию подтвердил его коллега Дмитрий Дьяков во время заседания парламента в четверг. Директор Агентства по общественному здоровью Николае Фуртунэ посоветовал депутатам пройти тест в конце этой недели. Он уточнил, что спешить с тестом не стоит, поскольку нужно дождаться окончания инкубационного периода.

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Тема:
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