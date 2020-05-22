Политические сценарии для Молдовы: главный вопрос конца мая - подробности

В Молдове есть правящее парламентское большинство, но есть и силы, стремящиеся подорвать политическую стабильность в республике. Корреспондент Sputnik разбирался, каким может быть политический пасьянс ближайших нескольких дней.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Политические страсти в Молдове закипели - правые и одна из парламентских групп делают все возможное, чтобы спровоцировать политический кризис в республике, в частности речь идет о переманивании депутатов из одной фракции в другую.

Глава государства Игорь Додон заявляет, что, даже если сценарий политической дестабилизации станет реальностью, он, как президент, начнет консультации со всеми парламентскими группами, за исключением фракции перебежчиков из Демпартии.

О возможных сценариях в молдавской политике корреспонденту Sputnik Молдова рассказал аналитик Корнелиу Чуря.

"Вероятность изменения власти существует, но и преувеличена неустойчивость правящей коалиции. Парламентское большинство насчитывает 52 депутата, мы чувствуем, какие методы используются для того, чтобы это большинство "таяло". К этому явно приложили руки олигархи, так называемая "диаспора из-за рубежа", связанная с группой Pro-Moldova", - заявил Чуря.

Если рассматривать вариант, при котором будет создано новое парламентское большинство, оно будет крайне неустойчивым, в то время как действующая правящая коалиция проявляет большую монолитность и справляется с вызовами, спровоцированными коронавирусом, утверждает собеседник.

"Если и произойдет сценарий, при котором будет создано новое большинство в парламенте, депутатам будет очень сложно сформировать собственное правительство. Это объясняется тем, что в новую коалицию войдут взаимоисключающие политические компоненты, им будет сложно достигать компромисса даже по самым простым решениям", - добавил собеседник.

Сейчас в Молдове на политическом горизонте маячит реальный кризис власти, однако правильное поведение в сложившейся ситуации позволит нынешнему парламентскому большинству не подойти к краю пропасти, за которым последует политическая нестабильность в стране.

"Как мне кажется, этот кризис спровоцирован не для того, чтобы создать новое парламентское большинство и новое правительство, а чтобы заставить социалистов пойти на определенные уступки", - заявил Чуря.

Речь идет о таких ключевых вопросах, как возвращение аэропорта государству и расследование "кражи миллиарда". Олигархи, покинувшие страну, намеренно провоцируют дестабилизацию, пытаясь таким образом повлиять на власть, заставив ее уступить, считает эксперт.

По мнению политолога, их истинная цель — именно в том, чтобы добиться уступок для себя, а не в том, чтобы сформировать новое парламентское большинство.

Ситуацию, происходящую на данный момент в республике, Додон назвал "опасной", уточнив, что силы, стремящиеся взять реванш, пытаются использовать правые парламентские партии для того, чтобы разрушить действующее большинство в высшем законодательном органе республике.

"Они хотят этого, чтобы был холод, голод и не было денег для выплаты пенсий и зарплат. Если они так этого хотят, пусть голосуют в парламенте, но и пусть возьмут на себя политическую ответственность за это и за судьбу людей в этой ситуации. А народ пусть знает этих "героев", - заявил президент.

"Все только начинается, чем больше мы будем разбираться по делу об аэропорте и краже миллиарда, тем больше ответных действий от них последует в адрес президента", - рассказал глава государства.

У представителей группы депутатов, по его словам, три цели – отправить в отставку президента, генерального прокурора, кабинет министров. В таких условиях, уверен президент, основным страхом представителей группы, пытающейся взять реванш, становится экстрадиция Владимира Плахотнюка в Молдову.

Додон пообещал парламентской группе, которая стремится отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику, что он предпримет все возможное, чтобы к власти в стране не пришли вновь те политические силы, которые руководили ею до июня минувшего года.

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