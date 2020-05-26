Политолог Виктор Жук о раскладе сил в парламенте в случае досрочных выборов

Доктор политических наук Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделился своим прогнозом по поводу электоральных предпочтений жителей Молдовы и возможном создании блоков в случае проведения досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В непростой ситуации, сложившейся во всем мире из-за пандемии коронавируса, в молдавских политических кругах все чаще поднимается тема роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган.

Однако, по данным опроса Ассоциации социологов и демографов Молдовы, проведенного в начале мая, 71% граждан страны не поддерживает идею о досрочных выборах. Ситуацию объяснил политолог Виктор Жук. Он уверен, что необходимость выборов будет очень сложно объяснить гражданам республики.

"Во время этой пандемии большинство людей было оставлено один на один со своими проблемами. И будет непросто объяснить им, почему они должны вдруг прийти на избирательные участки", – заявил Жук.

По мнению эксперта, разочарованность граждан политикой сегодня такова, что даже 35-37% избирателей, пришедших к урнам для голосования, станет неплохим результатом.

Политический расклад в случае досрочных выборов

Жук считает, что из нынешних партий, входящих в состав парламента, прежние позиции сможет сохранить только Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Проведенный в начале мае социологический опрос также показал, что у ПСРМ во главе с Зинаидой Гречаной самый высокий рейтинг доверия – политформирование получило бы на выборах 33,9% голосов.

Кроме того, считает эксперт, партия PAS во главе с Майей Санду сможет пройти в парламент и, возможно, увеличить число электоральных голосов, причем за счет сторонников партии DA, лидером которой является Андрей Нэстасе. По прогнозу Жука, такой вариант возможен при условии самостоятельного участия этих двух партий в избирательной кампании, а не блоком, как это было на прошедших в 2019 году парламентских выборах.

Исходя из прогноза политолога, шансы занять парламентские кресла у кандидатов партии DA, возглавляемой Андреем Нэстасе, снизятся. На вопрос корреспондента Sputnik о том, не останется ли Майя Санду без своего политического и идеологического партнера, политолог ответил:

"Электорат, голосовавший за платформу DA, частично может перейти к электорату PAS, которая получит, возможно, чуть-чуть больше голосов. Но я уверен, что платформа DA все-таки пройдет в парламент, перешагнув пятипроцентный избирательный порог. Все зависит от предпочтений электората".

Эксперт предполагает, что и другие партии, находящиеся в правоцентристском сегменте, наберут небольшой процент.

Политолог прокомментировал, возможен ли вариант, при котором партия "Шор" во главе с Иланом Шором и парламентская группа Pro Moldova, лидером которой является Андриан Канду, могут объединиться ради политических целей.

"Я думаю, это возможно, но пока неясен потенциал группы Pro Moldova, и сложно говорить о том, какой процент голосов они наберут. Пока электорат ДПМ доверяет ее лидеру Павлу Филипу. Объединение партии "Шор" и Pro Moldova пойдет Демпартии только на пользу", – считает Жук.

Эксперт предположил, что партия "Шор" может согласиться на электоральный блок, чтобы повысить свои шансы на депутатские кресла.

По мнению собеседника, из тех политформирований, которые не прошли в законодательный орган, Партия коммунистов (ПКРМ), председателем которой является Владимир Воронин, может преодолеть избирательный порог, если проведет активную предвыборную кампанию, чтобы оттянуть голоса у левого электората.

"Смена лидера ПКРМ должна была произойти давно, Воронин не решался, и, в итоге, партия лишилась электоральной поддержки", – уверен политолог.

Кто пытается довести ситуацию до роспуска парламента

По словам президента Игоря Додона, некоторые оппозиционные и внепарламентские партии стремятся к дестабилизации ситуации и организации досрочных выборов.

Жук также уверен, что, оппозиционные парламентские партии, прежде всего, бывшие соратники по блоку ACUM, хотели бы попробовать свои силы на выборах.

"Партия "Шор" и группа Pro Moldova на данный момент не заинтересованы в досрочных выборах", – утверждает эксперт.

Он считает, что сейчас не время поднимать данный вопрос о досрочных парламентских выборах, но уточняет, что в Молдове все возможно, потому что политическая жизнь в стране непредсказуема. При этом, политолог подчеркнул, что актуальным вопросом в настоящее время являются грядущие президентские выборы.

"Я не считаю, что на данный момент необходимо думать о досрочных парламентских выборах. Первоочередная задача у нас сейчас – президентские выборы. А вот уже после президентских выборов, в зависимости от того, кто победит, можно задуматься и о парламентских", – заявил Жук.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон также высказал мнение, что проведение досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими могло бы стать вполне реальным политическим решением для страны в случае, если большинство в высшем законодательном органе прекратит свое существование вследствие перехода депутатов в другие фракции.

Возвращение пропорциональной системы

Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik напомнил, что следующие выборы законодательного органа Молдовы состоятся по пропорциональной системе и на данный момент очень сложно прогнозировать их возможный результат.

Ранее Конституционный суд в ответ на запрос депутатов разъяснил, что в случае роспуска парламента, досрочные выборы состоятся по пропорциональной избирательной системе, но с некоторыми оговорками – если они пройдут через год с момента вступления в силу поправок к избирательной системе, то есть, после 17 августа 2020 года.

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