Додон: не думаю, что Молдова станет членом ЕС в ближайшие 10-15 лет

Глава государства отметил, каковы перспективы республики относительно членства в межгосударственных и наднациональных структурах - как на Западе, так и на Востоке.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что республика в ближайшие 10-15 лет не станет членом Европейского союза, как и любого другого объединения.

"Не думаю, что мы станем членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. Мы не будем членами ни одного объединения ни на Западе, ни на Востоке. У Молдовы должны быть хорошие отношения и с одними, и с другими", - заявил Додон в среду в эфире одного из местных СМИ.

Он отметил, что соглашение об ассоциации с ЕС нужно республике для того, чтобы провести реформы и повысить качество жизни.

"Но это не значит, что мы станем членами ЕС. У Европейского союза свои проблемы. Есть страны, которые годами стоят с четкой перспективой вступления в ЕС, но до сих пор не присоединились. В условиях этой пандемии мы увидели определенные вещи, которые как бы создали проблемы в функционировании ЕС", - сказал глава государства.

Что касается ЕАЭС, то, как отметил президент Молдовы, это новая интеграционная площадка СНГ.

"Речь идет в первую очередь об экономических аспектах – рынок, энергоресурсы, миграционная политика. И мы нуждаемся в этом. Статус наблюдателя, не члена, дает нам возможность воспользоваться некоторыми преимуществами этого объединения. Я не вижу в этом проблемы. Это один из элементов, на котором я всегда настаивал – взвешенная внешняя политика, исходя из национальных интересов", - подчеркнул Додон.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдова с 2018 года получила статус наблюдателя в этом объединении.

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