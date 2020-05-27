Когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы - мнение президента

Как считает глава государства, если "политический туризм", который наблюдается последние недели-месяцы, продолжится, то будет лучше распустить парламент и пойти на досрочное формирование нового депутатского корпуса.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью одному из местных телеканалов, при каких условиях и когда в стране могут пройти досрочные парламентские выборы.

"Если парламентское большинство потеряет еще 2-3 депутатов, и будет неспособно работать дальше, то тогда или формируется большинство из настоящих партий, а не Канду, Шора, или идем на досрочные выборы. В противном случае мы возвращаемся к парламенту, который был до лета прошлого года", - сказал глава государства.

По его словам, при условии, что "политический туризм", который наблюдается последние недели-месяцы, продолжится, то будет лучше распустить парламент и пойти на досрочные выборы.

"Предлагал ранее, и это было бы идеальным вариантом – провести их вместе с президентскими выборами… Юридически, понимая, что есть некоторые интерпретации Конституционного суда – можно или нет. Именно поэтому коллеги из ПСРМ обратились в КС и привели конкретные аргументы, почему можно, почему можно именно в один день. Приведен опыт других стран. И второе, почему в последние шесть месяцев нельзя. Мы приводим аргументы, что можно. Было бы хорошо, чтобы КС высказался как можно быстрее", - отметил Додон.

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Некоторые эксперты полагают, что досрочные парламентские выборы могут состояться в один день с президентскими, если до августа будут исчерпаны гипотетические две попытки по назначению нового правительства, и президенту придется подать в отставку. Додон отметил, что не рассматривает такой сценарий.

"Думаю, что это ошибочный путь. Президент не подаст в отставку с занимаемого поста. Главу государства избирал народ, и он ответственен перед гражданами. До конца мандата, который истекает 23 декабря, если не будет переизбран тот же президент, то глава государства остается на своем посту. Оставить страну и без правительства, и без президента - это ошибочный путь. Тогда будет тотальный хаос", - отметил Додон.

По его словам, в расчет будет браться позиция Конституционного суда. "Если КС скажет, что возможно проведение выборов в один день, то я приглашу четыре партии, которые я считаю реальными политическими партиями, - ПСРМ, ДПМ, PAS и DA – посмотреть согласны ли все, прийти к единой формуле по роспуску парламента, чтобы провести президентские и досрочные парламентские выборы в один день", - пояснил президент.

Как отметил глава республики, если все эти четыре парламентские группы будут согласны, то будет найдена юридическая формула, как провести и те, и другие выборы в один день.

"Если КС скажет, что это невозможно, что мы должны будем корректно и демократически организовать президентские выборы 1 ноября, а после этого придем к досрочным парламентским выборам в следующем году", - сказал Додон.

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Молдавский парламент состоит из 101 депутата. Большинство формируют фракции Партии социалистов и Демпартии. Однако за последние месяцы ряды демократов заметно поредели из-за "политического туризма".

Накануне парламент Молдовы принял решение назначить дату выборов президента на 1 ноября.

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