Ион Кику не собирается подавать в отставку с поста премьер-министра

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Ион Кику не подаст в отставку, даже если коалиция ПСРМ-ДПМ распадется. Об этом глава молдавского правительства заявил в эфире одного из национальных телеканалов.

"Пока не придет новый премьер-министр, я не уйду. Я не могу этого сделать. Это не было бы ответственным поведением, потому что в подобном случае через три недели не будет денег, чтобы платить пенсии и зарплаты. Мы сосредоточены на нашей повестке дня, и мы, скорее всего, будем осуществлять ее до выборов, потому что оппозиция не может сформировать здоровое парламентское большинство и не сможет сформировать правительство", - заявил Кику в эфире телеканала N4.

По словам премьер-министра, крайне важно, чтобы в этот кризисный период в стране было правительство с полными полномочиями. Глава правительства уверен, что не будет никаких задержек с выплатой пенсий и зарплат, если в стране будет функционирующий кабинет министров.

"Учитывая, что доходы бюджета будут такими же, какими они были в течение мая, то есть очень плохими, денег, которые у нас сейчас есть на наших счетах, включая средства от МВФ и средства от размещения государственных ценных бумаг, нам хватит до августа. Если доходы восстановятся до того уровня, какими они были до эпидемии, то мы застрахованы до конца года. Нет рисков невыплаты пенсий и зарплат, потому что они являются приоритетными. И если у нас не хватит денег на приоритетные расходы, мы будем сокращать в другом месте", - уточнил премьер.

Ранее президент Игорь Додон также отмечал, что будет нелегко сформировать новое правительство, если кабинет Кику будет отправлен в отставку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova