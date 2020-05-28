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Ион Кику

Ион Кику направил премьер-министру России письмо о пересмотре условий кредита

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200528/30405437/ion-kiku-napravil-premer-ministru-rf-pismo-o-peresmotre-usloviy-kredita.html

Глава молдавского правительства обратился к своему российскому коллеге с просьбой о пересмотре условий кредитного соглашения, приостановленного по решению КС.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Ион Кику направил письмо премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором обратился к своему российскому коллеге с просьбой пересмотреть условия кредита, приостановленного по решению Конституционного суда Молдовы. Об этом Кику заявил в четверг.

Евро.
© Sputnik / Mikhail Kutuzov
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"На прошлой неделе я отправил Мишустину письмо, в котором сообщал ему о решении КС и спрашивал, готова ли российская сторона начать переговоры. Я не могу точно сказать, какое решение будет принято. Ситуация сложна и для них. Нам просто нужно подождать", - сказал премьер в эфире кишиневского телеканала N4.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон в эфире видеоблога "Президент отвечает" заявил, что правительству Молдовы предстоит провести повторные переговоры с российской стороной по условиям выделения кредита, который Россия намеревалась предоставить Молдове практически на льготных условиях - под 2 процента годовых.

"Будет разработан новый проект предоставления кредита. Молдавская сторона примет во внимание все дискуссии на эту тему, которые имели место в последние несколько недель. Ознакомим российских коллег с новыми предложениями молдавской стороны по предоставлению кредита", - рассказал Додон.

Президент уточнил, что правительство Молдовы крайне нуждается в этих средствах, необходимых для ремонта дорог в республике.

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Теги:
Ион Кику


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