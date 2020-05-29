Васнецов встретился с Красносельским и Игнатьевым: что обсуждалось

Посол России в Республике Молдова встретился с лидером региона и главным переговорщиком от Тирасполя в приднестровском урегулировании - стороны обсудили несколько вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов обсудил сотрудничество приднестровского региона и РФ в рамках своего визита в Приднестровье. Он встретился с лидером региона Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства, главным переговорщиком от Тирасполя в приднестровском урегулировании Виталием Игнатьевым.

"Затронули различные аспекты российско-приднестровского взаимодействия. Контакты руководства Приднестровья с российской дипломатией продолжают развиваться, несмотря на временные ограничения, вызванные распространением в мире COVID-19", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Собеседники обсудили развитие ситуации с распространением коронавируса в Приднестровье, России и мире, обменялись мнениями относительно эффективности мер, принимаемых для его предотвращения. Говорили о ходе переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем в условиях пандемии.

Участники встречи условились продолжать сотрудничество в рабочем порядке, поддерживая телефонную связь и иные доступные и безопасные виды коммуникации.

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