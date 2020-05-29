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Министерство иностранных дел Приднестровья

Васнецов встретился с Красносельским и Игнатьевым: что обсуждалось

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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14110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200529/30407832/vasnetsov-pridnestrove-krasnoseliskii-ignatiev.html

Посол России в Республике Молдова встретился с лидером региона и главным переговорщиком от Тирасполя в приднестровском урегулировании - стороны обсудили несколько вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов обсудил сотрудничество приднестровского региона и РФ в рамках своего визита в Приднестровье. Он встретился с лидером региона Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства, главным переговорщиком от Тирасполя в приднестровском урегулировании Виталием Игнатьевым.

"Затронули различные аспекты российско-приднестровского взаимодействия. Контакты руководства Приднестровья с российской дипломатией продолжают развиваться, несмотря на временные ограничения, вызванные распространением в мире COVID-19", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
Чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Приднестровье продлено до 15 июня
Собеседники обсудили развитие ситуации с распространением коронавируса в Приднестровье, России и мире, обменялись мнениями относительно эффективности мер, принимаемых для его предотвращения. Говорили о ходе переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем в условиях пандемии.

Участники встречи условились продолжать сотрудничество в рабочем порядке, поддерживая телефонную связь и иные доступные и безопасные виды коммуникации.

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