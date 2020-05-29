Додон: не стану подписывать закон о НКО в нынешней редакции

Президент Молдовы рассказал, к каким последствиям может привести утверждение закона о НКО в том виде, в котором инициативу одобрили в первом чтении.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Если закон о некоммерческих организациях (НКО) примут, то это будет означать внешнее политическое вмешательство в жизнь Молдовы. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в эфире еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

Закон о НКО

Как отметил Додон, "закон - очень интересный и противоречивый".

По словам главы государства, его приняли в первом чтении в парламенте еще при кабинете министров Павла Филипа, после чего ни одно последующее правительство не поднимало вопроса об этом законе.

Однако сейчас, как уточнил Додон, некоторые оппоненты и западные партнеры начали настаивать на принятии этого закона. Все потому, что в нем четко прописано, что НКО могут оказывать услуги политическим партиям, а также получать финансирование из-за рубежа.

"Это значит, что открывают НКО, где ребятам из Гарварда, дают пару миллионов долларов, потом эта организация вместе с партией Майи Санду, Андрея Нэстасе или любой другой начинает политическую деятельность. При этом, у партии официальных доходов нет. Это означает внешнее политическое вмешательство в жизнь Молдовы. Вот, что в этом законе", - пояснил президент.

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Додон добавил, что многие политики говорят, что если закон не примут, то Молдова не получит финансирование от ЕС.

Но при таких условиях, как считает Додон, это финансирование стране не нужно.

По словам главы государства, ранее было много разговоров о предстоящей финансовой помощи от ЕС, но потом выяснялось, что эти средства предназначены не для социальных и экономических нужд страны, а выделяются различным НКО.

Позиция коалиции ПСРМ-ДПМ

Как рассказал Додон, он уже слышал много заявлений об этом законе от представителей различных правых партий страны, даже слышал, что демократы намерены поддержать эту инициативу.

"Партия социалистов не будет голосовать в парламенте за этот закон в нынешней редакции. Если партнеры по коалиции проголосуют "за", это будет нарушением коалиционного соглашения, которое было подписано в марте", - подчеркнул Додон.

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Президент уточнил, что в соглашении указано, что голосование в парламенте предварительно обсуждается и стороны приходят к консенсусу.

"Пока что это все выполнялось в парламенте. Если демократы проголосуют, это будет означать разрыв соглашения", - заявил глава республики.

Закон не будет промульгирован

Додон подчеркнул, что не станет подписывать этот закон в случае его утверждения в парламенте.

Президент отметил, что вернет документ обратно, и это может тянуться очень долго.

"После принятия инициативы у спикера есть 20 дней, чтобы направить этот закон президенту. У меня есть 15 дней, чтобы его вернуть – это 35 дней. Если еще раз повторить, то это еще 35 дней – то есть два с половиной месяца", - объяснил президент.

По его словам, при таком раскладе, прийти к какому-то логическому завершению вопроса получится лишь к сентябрю.

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